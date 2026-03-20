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Paterna despide las fallas con la Nit de la Cremà y casi 130.000 kilos de cenizas

Las Falleras Mayores de Paterna, junto al alcalde y otros representantes municipales, presenciaron la cremà desde el balcón del ayuntamiento, en una noche marcada por el fuego y la emoción

Sagredo, Celia Ballesteros, Rocío Navarro y Amparo Giménez en la Nit de la Cremà en Paterna.

Sagredo, Celia Ballesteros, Rocío Navarro y Amparo Giménez en la Nit de la Cremà en Paterna. / A. Paterna

Laura Florentino

Paterna

Una potente gran mascletà celebrada este 19 de marzo hizo retumbar Paterna en una jornada marcada por la devoción a San José y los actos tradicionales, antes de dar paso a la esperada Nit de la Cremà, que puso el broche final a las fallas 2026 con fuego, emoción y cerca de 130 toneladas de cenizas.

La conocida como Ciutat del Foc despidió sus fiestas grandes con la quema de todos los monumentos falleros, en una noche intensa en la que participaron las 19 comisiones del municipio. Desde primeras horas, ardieron las fallas infantiles y, posteriormente, las grandes, en un recorrido cargado de sentimiento que se prolongó hasta la madrugada. La falla infantil Dos de Maig, ganadora en la Sección Especial, fue pasto de las llamas a las 21:30 horas, mientras que el monumento grande vencedor, de Plaça Porta del Sol-La Canyada, cerró la noche a partir de la 1:30 horas.

La cremà desde el balcón del Ayuntamiento

Las Falleras Mayores de Paterna, Rocío Navarro y Celia Ballesteros, siguieron con emoción el desarrollo de la cremà desde el balcón del Ayuntamiento, acompañadas por sus Cortes de Honor, el alcalde Juan Antonio Sagredo, la concejala de Fallas, Andrea López, y la presidenta de la Junta Local Fallera, Amparo Giménez.

129.700 kilos de cenizas

De forma paralela, el ayuntamiento desplegó un amplio dispositivo de seguridad y limpieza que permitió restablecer la normalidad en las calles tras la intensa noche. En total, los servicios municipales recogieron 129.700 kilos de cenizas, reflejo de la magnitud de una celebración que volvió a congregar a miles de falleros, vecinos y visitantes.

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La jornada festiva del día de San José ya había arrancado con un ambiente especial, con la misa solemne en honor al patrón en la iglesia de San Pedro Apóstol y la tradicional ofrenda en recuerdo de los falleros fallecidos en el monumento del parque de la Gallineta. Como colofón, una atronadora mascletà en el Parc Central, seguida por numeroso público, hizo vibrar la ciudad antes de dar paso a la última noche de las Fallas.

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