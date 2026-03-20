El Ministerio de Transportes inicia la reparación del puente histórico de Quart de Poblet dañado por la dana

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado la reparación del puente histórico de Quart de Poblet, una infraestructura que une este municipio con Paterna por el río Turia y que quedó gravemente dañada por la dana de octubre de 2024. La actuación cuenta con una inversión de 146.416 euros, IVA incluido, dentro del plan de reconstrucción de infraestructuras afectadas por el temporal en la provincia de Valencia.

El Consejo de Ministros acordó, a finales de septiembre de 2025, que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llevara a cabo la reparación de esta infraestructua clave e histórica, de tal forma que para ejecutar la intervención, el Ministerio ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Quart de Poblet, que permitirá asumir todas las fases necesarias para devolver la funcionalidad a esta estructura, desde la planificación y el proyecto hasta la ejecución de la obra.

Los trabajos iniciados en el puente romano de Quart de Poblet incluyen la consolidación estructural de los elementos portantes dañados por la crecida del río, la restauración del firme y de los sistemas de drenaje, así como la reposición de barandillas, alumbrado y señalización.

Protección frente a futuras crecidas

Además, se incorporarán medidas de protección frente a futuras crecidas, con el objetivo de reforzar la seguridad de la infraestructura ante nuevos episodios extremos.

Inicio de los trabajos para reconstruir el puente romano entre Quart y Paterna. / Álvaro Crivilles / Ministerio

La actuación no solo busca recuperar el uso del puente, sino también preservar su valor patrimonial y restablecer una conexión que resulta estratégica para la movilidad entre Quart de Poblet y Paterna, tanto en el ámbito local como en el metropolitano.

Esta obra se enmarca en el paquete de actuaciones impulsado por el Gobierno tras la dana en varios municipios valencianos. De hecho, el acuerdo con Quart de Poblet se suma a otros ya suscritos con ayuntamientos como Picanya, Paiporta, Riba-roja de Túria y Manises.

En ese contexto, la Dirección General de Carreteras movilizó en diciembre de 2024 34 millones de euros de emergencia para intervenir en estructuras viarias locales dañadas por la riada.

Expropiaciones para reconstruir pasarelas en Picanya y Paiporta

Además, el Ministerio ha recordado que también ha aprobado provisionalmente el procedimiento expropiatorio para reconstruir tres pasarelas sobre la Rambla del Poyo en Picanya y Paiporta, otra de las zonas de l'Horta Sud especialmente afectadas por el temporal.

Construcción de la pasarela del carrer del Convent en Paiporta. / Ministerio de Transporte.

En Picanya, la nueva pasarela de Almassereta tendrá una longitud de 64,7 metros, distribuidos en tres luces de 17,5 m, 29,7 m y 17,5 m cada una; y la de Ninos contará con 82,7 metros de longitud con tres luces de 22 m, 38,7 m y 22 m.

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Por su parte, la pasarela de Carrer de Convent en Paiporta tendrá una longitud de 59,5 metros, distribuidos en luces de 15 m, 29,70 m y 15 m.