Per l'Horta denuncia que la Generalitat deja sin ayudas a agricultores de 15 municipios de la comarca

La asociación Per l'Horta ha denunciado que la Generalitat Valenciana ha dejado fuera de su programa de ayudas directas a agricultores a propietarios de explotaciones agrarias de 15 municipios de l'Horta de València, una decisión que, según el colectivo, "deja desprotegidas" cerca de 3.800 hectáreas de cultivo.

La entidad explica que esta exclusión deriva de la modificación de la Ley de l'Horta de 2018, aprobada en febrero de 2025 con votos del Consell de PP y Vox, que supuso la desprotección de amplias zonas clasificadas como huerta de tipo 3. Como consecuencia, los agricultores de estos terrenos no pueden acogerse ahora a las subvenciones impulsadas por la Conselleria de Agricultura.

15 municipios de l'Horta afectados

En concreto, desde la entidad consideran que la resolución del pasado 6 de marzo, firmada por el conseller Miguel Barrachina, deja fuera de las ayudas a parcelas situadas en cuatro municipios de l'Horta Sud, Picanya, Paiporta, Torrent y Catarroja, con un total de 835 hectáreas que, además, resultaron gravemente afectadas por la dana de octubre de 2024.

A esas se suman terrenos de once localidades de l'Horta Nord, especialmente en la zona de la Séquia de Moncada, como Puçol, el Puig, la Pobla de Farnals, Massamagrell, Massalfassar, Emperador, Albuixech, Albalat dels Sorells, Museros, Foios y la pedanía de Mauella.

Parcelas cultivadas en gran parte, en Torrent. / Levante-EMV

Desde Per l'Horta critican duramente esta decisión y señalan que "el conseller Barrachina, que eliminó el Consell de l'Horta por considerarlo un chiringuito, ha decidido ahora que los agricultores y agricultoras de la huerta valenciana clasificada como tipo 3 en el PATH no son merecedores de recibir ayudas directas de la Generalitat Valenciana". Además, la asociación insta a los ayuntamientos afectados a que denuncien esta situación y reclamen "el mismo trato" para sus productores.

La resolución autonómica reconoce la singularidad de la huerta valenciana como un paisaje agrario con importantes valores productivos, ambientales, culturales e históricos, así como las amenazas que sufre por la presión urbanística, las infraestructuras y la crisis del sector. Sin embargo, desde la asociación consideran que existe una "clara incoherencia" en la actuación del Consell.

Nuevos usos urbanísticos

Per l'Horta advierte además de que la modificación normativa ha abierto la puerta a nuevos usos urbanísticos. "Aparte de la privación de ayudas económicas a los agricultores, desde la modificación de la Ley de l'Horta está permitido introducir usos residenciales y deportivos. Estas medidas son una clara declaración de intenciones: ahogar al sector agrario y fomentar la urbanización y gentrificación del 30 % de la superficie de la huerta protegida", sostienen.

El colectivo pone especial énfasis en la situación de l'Horta Sud, donde la dana causó importantes daños en terrenos agrícolas que ahora quedan fuera de las ayudas. "Esta situación de abandono institucional es aún más preocupante en esta comarca, donde la riada destrozó gran parte de la superficie agrícola protegida", subrayan.

"No es aceptable que queden fuera de las ayudas"

En este sentido, concluyen que no "resulta aceptable que en la línea de ayudas directas de la Generalitat queden fuera algunas de las áreas más deterioradas de la huerta valenciana, que debería ser objeto de una especial atención para evitar el avance de su degradación".