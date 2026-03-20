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El Piló de Burjassot revive la tradición fallera con la quema de la Estoreta Velleta, un símbolo de la llegada del buen tiempo

El colectivo El Piló de Burjassot celebró la tradicional fiesta de la Estoreta Velleta, donde el monumento fallero fue el primero en arder ante la atenta mirada de vecinos y autoridades locales

Miembros de El Piló y autoridades municipales delante de la Estoreta.

Miembros de El Piló y autoridades municipales delante de la Estoreta. / Vicent Ruiz Sancho

Vicent Ruiz Sancho

Burjassot

Burjassot, de la mano de la Entitat Cultural Valenciana El Piló, culminó el jueves al anochecer, un año más por San José, la tradicional fiesta de la Estoreta Velleta. De los 27 monumentos del municipio, el de El Piló fue el primero en arder. Numerosos vecinos, entre los que se hallaba una representación municipal encabezada por el alcalde, Rafa García, presenciaron la cremà.

Como en reiteradas ocasiones han explicado desde el colectivo organizador, con la Estoreta se quiere “revivir la fiesta de las Fallas en su más antigua manifestación, aquella de quemar todas las cosas inservibles acumuladas a lo largo del invierno y saludar de esta manera la llegada del buen tiempo”.

La Estoreta Velleta en llamas.

La Estoreta Velleta en llamas. / Vicent Ruiz Sancho

Recopilación de material

Durante la mañana los socios de El Piló y voluntarios que se apuntaron consiguieron el material necesario, viejos enseres –muebles en su mayoría–, para plantar por la tarde, a la antigua usanza, la falla. Entre el combustible se incluyó juguetes, papel de diarios y hasta una deteriorada reproducción de ‘Las meninas’ del pintor Velázquez para la ‘cremà’ de una Estoreta a la que, como cada año, no le faltó ‘llibret’.

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“Desperta, home valencià, / que’t crida la teua terra / i no alces els muscles diguent: / atres ya estan defenent-la” y “Doneu-vos les mans, germans, / que açò es pot pedre / i clamem tots a una veu: / estem defenent al poble” fueron dos de los mensajes con los que la Estoreta Velleta de El Piló recibió a la primavera.

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