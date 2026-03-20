Fallas
El Piló de Burjassot revive la tradición fallera con la quema de la Estoreta Velleta, un símbolo de la llegada del buen tiempo
El colectivo El Piló de Burjassot celebró la tradicional fiesta de la Estoreta Velleta, donde el monumento fallero fue el primero en arder ante la atenta mirada de vecinos y autoridades locales
Burjassot, de la mano de la Entitat Cultural Valenciana El Piló, culminó el jueves al anochecer, un año más por San José, la tradicional fiesta de la Estoreta Velleta. De los 27 monumentos del municipio, el de El Piló fue el primero en arder. Numerosos vecinos, entre los que se hallaba una representación municipal encabezada por el alcalde, Rafa García, presenciaron la cremà.
Como en reiteradas ocasiones han explicado desde el colectivo organizador, con la Estoreta se quiere “revivir la fiesta de las Fallas en su más antigua manifestación, aquella de quemar todas las cosas inservibles acumuladas a lo largo del invierno y saludar de esta manera la llegada del buen tiempo”.
Recopilación de material
Durante la mañana los socios de El Piló y voluntarios que se apuntaron consiguieron el material necesario, viejos enseres –muebles en su mayoría–, para plantar por la tarde, a la antigua usanza, la falla. Entre el combustible se incluyó juguetes, papel de diarios y hasta una deteriorada reproducción de ‘Las meninas’ del pintor Velázquez para la ‘cremà’ de una Estoreta a la que, como cada año, no le faltó ‘llibret’.
“Desperta, home valencià, / que’t crida la teua terra / i no alces els muscles diguent: / atres ya estan defenent-la” y “Doneu-vos les mans, germans, / que açò es pot pedre / i clamem tots a una veu: / estem defenent al poble” fueron dos de los mensajes con los que la Estoreta Velleta de El Piló recibió a la primavera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juan Roig y su familia se emocionan en la Ofrenda 2026 con su desfile ante la Virgen
- Ofrenda 2026: Todas las imágenes del 18 de marzo
- Cremà 2026: ¿A qué hora se quema la falla municipal?
- Carmen Prades pone punto y final a la Ofrenda y enfila el camino hacia la Cremà de las fallas de 2026
- La familia Roig desfila en la Ofrenda 2026
- Xenia Magraner, diseñadora del manto de la Virgen: 'Aún no me creo lo que estoy viviendo, está siendo muy emotivo
- El local más cotizado de Xàtiva ya tiene inquilino: el traslado de Cajamar refuerza el polo financiero de la Albereda
- Los secretos del traje de María José Catalá en la Ofrenda de 2026