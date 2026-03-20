Hallan 26 ejemplares de tortuga 'Mauremys leprosa' en el Carraixet tras la campaña de Acció Ecologista-Agró

El barranco del Carraixet, en la zona del Pont Sec, ha vuelto a ofrecer una imagen valiosa para la biodiversidad de l’Horta: la localización de 26 ejemplares de tortuga autóctona "Mauremys leprosa" dentro de una nueva campaña de seguimiento impulsada por el Projecte Emys de Acció Ecologista-Agró. La actuación, desarrollada entre el 11 y el 16 de junio, confirma la importancia ambiental de este enclave y refuerza el trabajo de control y conservación sobre una de las especies de agua dulce más representativas del territorio.

La iniciativa, que cumple ya su decimoquinta temporada, ha regresado un año más al Carraixet para continuar con el estudio de la población de galápago leproso que sobrevive en este tramo del barranco. El seguimiento de esta especie en el Pont Sec se remonta a 2013, lo que convierte este punto en un espacio de observación estable y de gran interés para conocer la evolución de la fauna autóctona en un entorno muy presionado por la actividad humana y por la presencia de especies invasoras.

Laguna en el barranc del Carraixet. / Agró

En esta edición han participado 35 personas voluntarias, que colaboraron en tres jornadas de revisión y censo tras la instalación de diez trampas en puntos estratégicos del barranco. El balance de la campaña deja 26 ejemplares localizados, en su mayoría machos adultos. De ellos, siete fueron capturados por primera vez, mientras que el resto correspondían a recapturas de ejemplares ya controlados en anteriores campañas. Una de esas tortugas, sin embargo, fue hallada muerta.

Las amenazas

La acción medioambiental no solo ha servido para constatar la presencia de tortugas autóctonas en el Carraixet, sino también para actuar sobre amenazas que afectan a este ecosistema. Durante el voluntariado se detectó y retiró una tortuga de Florida, especie exótica invasora, que fue trasladada al centro de recuperación de fauna silvestre de El Saler siguiendo el protocolo legal. Además, los participantes extrajeron del medio cerca de 500 cangrejos rojos americanos, otra de las especies invasoras que alteran el equilibrio del hábitat.

Junto a ello, el censo dejó también el hallazgo de una culebra de agua, que fue liberada de inmediato, una señal más del valor ecológico que conserva este rincón del barranco del Carraixet. El resultado vuelve a poner de relieve la necesidad de mantener acciones periódicas de seguimiento, restauración y sensibilización ambiental en una zona donde la conservación de la fauna autóctona depende en buena medida de la detección temprana de amenazas y de la implicación ciudadana.

La ciencia ciudadana

Acció Ecologista-Agró, con la colaboración de la Associació Cultural Macarella de Bonrepòs i Mirambell y el apoyo de la Generalitat Valenciana y Caixa Popular, ha destacado precisamente ese valor de la ciencia ciudadana como herramienta de protección del medio natural. La entidad ecologista ya mira a la campaña de 2026 con el objetivo de seguir evaluando el estado de las tortugas autóctonas del Pont Sec y consolidar este seguimiento en uno de los enclaves ambientales más singulares del Carraixet.