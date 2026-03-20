Torrent acoge una exposición sobre el Santo Cáliz con motivo del Año Jubilar

La Junta Central de Hermandades de Semana Santa de Torrent ha organizado una exposición dedicada al Santo Cáliz con motivo del Año Jubilar Eucarístico 2025-2026, con el objetivo de acercar esta reliquia a los vecinos de la capital de l’Horta Sud y dar a conocer su relevancia histórica, artística y religiosa.

La exposición se inaugura este viernes 20 de marzo, a las 20 horas, en la Sala Cívica de l’Antic Mercat y permanecerá abierta al público hasta el próximo 1 de abril de 2026. Los interesados podrán visitarla de lunes a sábado de 10:00 a 13:30 horas, así como los martes y viernes también en horario de tarde, de 17:00 a 19:30 horas, facilitando así el acceso tanto a quienes acuden habitualmente al mercado como a quienes deseen acercarse expresamente a contemplarla.

Dar a conocer la reliquia

El presidente de la Junta Central, José Vicente Yago, ha explicado que esta iniciativa nace con la voluntad de “acercar a todos los torrentinos y dar a conocer esta importante reliquia que tenemos en la Catedral de Valencia, que es un motivo de orgullo y de fe para los católicos, y que nos acerca a uno de los momentos más importantes de la Pasión de Cristo”. En este sentido, la exposición pretende no solo mostrar el valor devocional del Santo Cáliz por lo que representa, sino también contribuir a su difusión entre la ciudadanía.

Por su parte, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, que estará presente en el acto inaugural, ha destacado la relevancia de esta propuesta cultural y religiosa, señalando que “es importante acercarse a conocer esta exposición y reconocer en todas las manifestaciones artísticas la veneración del Santo Cáliz a lo largo de la historia”. Asimismo, ha recordado la cercanía de esta reliquia, subrayando que “es una reliquia que podemos contemplar todos los días a tan solo nueve kilómetros de Torrent”, en referencia a su custodia en la Catedral de Valencia desde que Alfonso el Magnánimo la depositó en la ciudad de Valencia.

Participación en el III Año Jubilar Eucarístico

La organización de esta muestra se enmarca dentro de la participación de la ciudad en el III Año Jubilar Eucarístico. En este contexto, Torrent ha celebrado recientemente una Semana Jubilar a comienzos del mes de marzo, durante la cual la réplica del Santo Cáliz, perteneciente a la Hermandad de la Santa Cena y Caballeros del Santo Cáliz, recorrió todas las parroquias del municipio. Estas visitas se acompañaron de procesiones, catequesis, celebraciones eucarísticas y diversas actividades, favoreciendo la participación de los fieles y reforzando el carácter espiritual de esta conmemoración.

La exposición que ahora se inaugura supone, por tanto, una continuación de estas actividades, ofreciendo un espacio en el que los visitantes podrán profundizar en el significado del Santo Cáliz a través de distintas manifestaciones, especialmente de carácter artístico, que reflejan la devoción que esta reliquia ha suscitado a lo largo del tiempo.

Colaboración del ayuntamiento

Esta iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Torrent, la Fundació Caixa Rural Torrent, Caixa Popular y la propia Catedral de Valencia, que custodia esta pieza de especial valor para la tradición cristiana.

Cabe recordar que la Santa Sede, a través de su Penitenciaría Apostólica, concedió a la Archidiócesis de Valencia la celebración perpetua y con carácter quinquenal de un Año Jubilar Eucarístico, en reconocimiento a la custodia de esta reliquia de la Cena del Señor. Desde el año 2015, estos jubileos han contado con distintos lemas —“Cáliz de misericordia”, “Cáliz de pasión” y, en la presente edición 2025-2026, “Cáliz de esperanza”— dando continuidad también al Año Jubilar ordinario celebrado en toda la Iglesia universal.

Este Año Jubilar está llamado a ser, según la tradición eclesial, un tiempo de gracia y conversión, invitando a los fieles a fortalecer su vida cristiana y a tomar conciencia del significado de esta reliquia, considerada una de las más importantes de la cristiandad. Custodiada en la Catedral de Valencia desde 1437, el Santo Cáliz remite al momento de la Última Cena, cuando, según la tradición, fue utilizado por Jesucristo en el Cenáculo de Jerusalén, lo que refuerza su profundo valor simbólico y espiritual para los creyentes.