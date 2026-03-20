Torrent estudiará alternativas para evitar que se repitan las siete horas de Ofrenda

Tras la Nit de la Cremà llega el momento de hacer balance de las fiestas, después de una semana en la que los actos se han sucedido sin descanso. En Torrent, una de las preocupaciones es la de estudiar alternativas para evitar que la Ofrenda se alargue durante siete horas como ha ocurrido en este ejercicio, con falleras y falleros y público en general, esperando a que las máximas representantes llegaran a la Plaza de la Iglesia casi a las doce de la noche de la noche, desde las cinco de la tarde que abrieron el desfile los Vestidors.

La previsión era que la llegada de las Falleras Mayores de la ciudad tuviera lugar a las nueve y media de la noche, pero este emotivo acto se retrasó una hora y media. La polémica estaba servida porque algunas comisiones se detuvieron para hacer el paseíllo a sus falleras mayores, cuando esta acción no está aceptada dentro de las normas internas de la Junta Local y no hicieron más que retrasar el desfile con parones.

Fue precisamente este organismo, con el acuerdo de las comisiones, el que decidió unificar la Ofrenda en una sola jornada en 2017. Hasta ese año, el 17 de marzo cuyo desfile cerraba la Fallera Mayor Infantil y su corte de honor, y el 18 de marzo, que abría la máxima representante infantil y cerraba la Fallera Mayor con su corte, teniendo en cuenta que Torrent contaba con 29 fallas en aquel entonces.

La alcaldesa, Amparo Folgado, se ha referido a la duración de la Ofrenda a la Mare de Déu dels Desamparats, una de las más largas de los últimos años, señalando que "será necesario analizar su desarrollo para mejorar su agilidad en futuras ediciones".

Los vestidors abren la Ofrenda en Torrent. / Ada Dasí

Balance de las fiestas

A pesar de este percance, para Folgado el balance de las fiestas es positivo, con una elevada participación y el desarrollo de los actos con normalidad. La primera edil ha señalado que “estas Fallas de 2026 han sido posiblemente de las más largas y también de las que han contado con un mayor número de participantes, superando ya los 9.000 falleros y falleras en el censo de la ciudad”.

Asimismo, ha querido agradecer el trabajo y la dedicación de las máximas representantes de la fiesta, “quiero dar las gracias a nuestras Falleras Mayores de Torrent 2026, Andrea Adelantado y Sara Magán, y a sus Cortes de Honor por la dedicación y el compromiso que han demostrado durante todas las fiestas representando a nuestra ciudad y a nuestras Fallas”.

La alcaldesa también ha destacado algunos de los momentos más significativos de las celebraciones, como la multitudinaria Ofrenda a la Mare de Déu dels Desamparats, cuyo manto floral podrá visitarse durante varios días, así como la presencia de diversas autoridades institucionales que quisieron acompañar a la ciudad durante las fiestas.

En este sentido, ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones y el respaldo institucional recibido durante los actos falleros, con visitas destacadas de la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.

La limpieza de calles la Nit de la Cremà. / Redacción Levante-EMV

168 toneladas de ceniza

Torrent ha amanecido hoy con sus calles limpias y recuperando progresivamente su pulso habitual tras la intensa Nit de la Cremà, que puso el punto final a las Fallas de 2026. El dispositivo especial de limpieza activado por el Ayuntamiento permitió retirar en pocas horas los restos generados por la quema de los monumentos falleros repartidos por toda la ciudad.

El operativo comenzó a trabajar desde el mismo momento en que comenzaron a prender las primeras fallas y se prolongó de forma ininterrumpida hasta las 04:30 horas de la madrugada, atendiendo los diferentes emplazamientos donde ardieron los monumentos falleros.

En total, los servicios municipales de limpieza han retirado 168,36 toneladas de cenizas, arena y restos derivados de la quema de las 56 fallas, 28 infantiles y 28 mayores, distribuidas en 28 puntos de la ciudad, una cifra que refleja la magnitud del esfuerzo realizado para restablecer la normalidad en la vía pública tras una de las noches más emblemáticas del calendario festivo torrentino.

Despliegue humano y técnico

Para llevar a cabo estas labores se movilizó un importante dispositivo humano y material. En concreto, el operativo contó con 60 operarios y una amplia flota de maquinaria compuesta por 7 camiones, 5 retroexcavadoras, 6 barredoras, un recolector de carga trasera y 2 camiones autocuba, que permitieron actuar con rapidez en los diferentes puntos donde se celebraron las cremàs.

Gracias a esta coordinación y a la planificación previa del dispositivo especial de Fallas, los equipos de limpieza pudieron actuar de manera inmediata tras la finalización de cada cremà, retirando cenizas, arena y restos de materiales para devolver la normalidad a plazas y calles en pocas horas.

El operativo continuará durante los próximos días con trabajos de barrido y baldeo en profundidad en distintas zonas del municipio para eliminar pequeños restos pirotécnicos y suciedad acumulada durante la intensa semana fallera.

Educación ambiental

Además del dispositivo de limpieza, las Fallas de este año han contado también con la colaboración del equipo de educación ambiental de Torrent Tot Net, que ha visitado las 28 comisiones falleras de la ciudad para ofrecer asesoramiento y recomendaciones sobre limpieza viaria y correcta gestión de residuos durante las fiestas.

Esta iniciativa ha permitido reforzar la sensibilización ambiental durante las celebraciones falleras y fomentar la colaboración entre las comisiones y los servicios municipales para mantener la ciudad limpia durante unos días de gran actividad festiva.

Reconocimiento a los servicios municipales

La alcaldesa ha querido trasladar un agradecimiento especial a todos los servicios que han trabajado durante las Fallas para garantizar el buen desarrollo de los actos. “Quiero agradecer especialmente el trabajo de quienes han velado por nuestra seguridad y por mantener nuestra ciudad en perfecto estado: Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil de Torrent y de municipios que nos han acompañado, Cruz Roja, la Brigada de Obras y, de forma muy especial, los servicios de limpieza que han realizado un gran esfuerzo durante estos días y especialmente durante la noche de la Cremà”, ha destacado.

Con la ciudad ya limpia y la normalidad restablecida en las calles, Torrent despide las Fallas de 2026 tras varios días de intensa actividad festiva y comienza a prepararse para la celebración de la Semana Santa.