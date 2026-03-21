La CHJ ampliará los márgenes del barranco del Poyo desde la Pista de Silla

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ampliará las laderas del barranco del Poyo más allá de la Pista de Silla hacia l'Albufera para aminorar los efectos de futuras riadas en Catarroja y Massanassa, los últimos municipios por los que discurre el cauce.

Esta es un de las acciones que la CHJ comunicó al Ayuntamiento de Catarroja, dentro del proyecto que se está desarrollando a lo largo del término municipal y que se divide en tres tramos, teniendo en cuenta que el barranco se estrecha considerablemente cuando llega a estas dos localidades que se ubican en el último tramo antes de la desembocadura y donde la capacidad es mucho menor en comparación con Chiva o Paiporta.

En el tercer tramo, correspondiente al Parque Natural de l'Albufera, la previsión es la de expropiar 40 metros lineales de terreno a ambas partes del cauce para crear unos nuevos márgenes a menor altura que permitan la expansión del agua en caso de avenidas y facilite la salida natural hacia el lago, reduciendo el riesgo de inundaciones en zonas habitadas e industriales de ambos municipios.

Actuaciones en marcha

Mientras, las máquinas de la CHJ ya están trabajando en el tramo urbano del cauce con la mejora y el refuerzo de los taludes mediante escolleras, y en otros casos aumentando su altura, con el objetivo de mejorar la protección. La actuación consiste en instalar una tela impermeable, con el fin de evitar el crecimiento de las cañas invasoras, y cubrirlas de piedras de cantera de grandes dimensiones para facilitar el flujo del agua.

Esta misma actuación se está llevando a cabo en otros tramos del barranco, aguas arriba, pertenecientes a otras localidades como Chiva, Picanya y Paiporta, y con el mismo objetivo. También se ha previsto en Catarroja incrementar la profundidad del cauce en puntos concretos, respetando la pendiente para evitar que el agua se estanque y siga corriendo a la misma velocidad que hasta ahora.

La huerta permeable

La intervención no solo acaba aquí, sino que se remonta al tramo comprendido entre Catarroja con Paiporta, donde está prevista la creación de una lámina inundable compatible con el cultivo, que permita retener el agua y evitar que llegue a los cascos urbanos.

Concretamente, se ubicará donde se descartó el PAI de Nou Mil.leni, que ocupa una superficie de cerca de un millón de metros cuadrados de huerta, gran parte de ella abandonada, de manera que sea compatible con la explotación agraria, evitando expropiaciones.

En otro de los tramos que es el que coincide con el polígono industrial, en la parte de Massanassa, la CHJ ha previsto reservar zonas para no urbanizar con el fin de ganar superficie permeable, compensando de alguna manera al consistorio.

El conjunto de actuaciones, que cuentan con un plazo de ejecución de cinco años, ha tenido una muy buena acogida por parte del Ayuntamiento de Catarroja. El concejal de Urbanismo, Martí Raga, destaca que “es compatible con cada zona; la urbana, Nou Mil·leni y el Parque Natural de l’Albufera y, aunque no será suficiente para frenar una dana como la del 29 de octubre de 2024, nos protegerá contra fenómenos meteorológicos adversos recurrentes”.

Barranco de Pelayo

Además, el edil destaca que la CHJ no descarta una actuación en el barranco de Pelayo que ponga fin a los problemas de salubridad que sufre el barrio de Les Barraques, donde se ubica, por el desborde los colectores de aguas fecales de Albal cada vez que llueve. No obstante, para que la confederación pueda intervenir en la zona y asumir el mantenimiento, el barranco tiene que ir abierto, con sus márgenes, por lo que todavía está por definir.