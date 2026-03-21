Un cuento para mirar con otros ojos: la historia de inclusión de Paloma Briz y su hijo Andreu

Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, la artista Paloma Briz pone voz a una realidad cotidiana que durante años echó en falta en las librerías infantiles: historias sencillas, cercanas y comprensibles que hablen de la diversidad desde la infancia. De esa necesidad nace 'Andreu aprende poquito a poco', un cuento infantil que no solo narra la vida de su hijo, sino que busca transformar la mirada de toda una generación.

Licenciada en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València, Briz ha compaginado su trayectoria artística con su compromiso por la educación inclusiva. Pero fue su experiencia personal como madre la que impulsó un proyecto que llevaba más de una década esperando ver la luz.

"Cuando Andreu empezó Educación Infantil en Alboraia sus compis me preguntaban cosas sobre él. Y busqué libros por aquel entonces, es decir, hace 12 años, pero no había ninguno sencillo, eran muy complicados para ellos", contaba Paloma Briz en declaraciones a Levante-EMV. Aquellas preguntas infantiles, directas y sinceras, evidenciaron la falta de recursos accesibles para explicar la diversidad sin tecnicismos.

El origen del cuento se remonta a su etapa universitaria porque Andreu nació cuando ella cursaba el tercer curso y fue en 5º cuando llevó a cabo este proyecto: "Lo he tenido guardado en el cajón 12 años", subrayaba Briz. No fue hasta hace poco cuando decidió dar el paso: "Fui a la editorial por probar para saber qué les parecía, les gustó y lo amplié un poco".

Publicado con el respaldo de Edicions 96, el libro apuesta por un lenguaje claro y una narrativa basada en experiencias reales. "Es sencillo, no habla de lo que es el cromosoma 21, no hace referencia a ellos. Habla sobre situaciones cotidianas de mi hijo, del día a día", explica. Desde sus primeros pasos hasta su vida escolar, el cuento retrata a Andreu desde la naturalidad.

Una de las páginas del cuento infantil 'Andreu aprende poquito a poco'. / Levante-EMV

Forma parte de la Fundación Levante UD

Hoy, Andreu, tiene 15 años y cursa 3º de la ESO dentro del Programa de Diversificación Curricular. "Está muy contento", asegura su madre. Además, forma parte de la Fundación Levante UD, donde desarrolla otra de sus pasiones: el deporte. Este sábado, coincidiendo con la conmemoración internacional, vivirá un momento especial al saltar al campo junto a los jugadores.

"La inclusión desde trabajarse desde pequeños"

El cuento no busca explicar la condición genética, sino fomentar la empatía desde edades tempranas. "La inclusión debe trabajarse desde pequeños, para ver esa inclusión real, porque conforme pasan los años esa mirada se va perdiendo", reflexiona Briz. En su opinión, el entorno educativo juega un papel clave, aunque no siempre es fácil: "Trabajar la inclusión cuando está en los coles es más o menos difícil porque también depende del profe".

"No sabe que nos dejamos la vida en ellos"

Detrás de cada página hay también un esfuerzo familiar constante. “Las familias hacemos un esfuerzo para trabajar con ellos tremendo. No saben que nos dejamos la vida”, afirma con rotundidad. En su caso, ese compromiso se extiende a todo el entorno, incluido el hermano pequeño de Andreu, de 11 años.

Lejos de plantearse el proyecto como una vía profesional, Briz lo concibe como una herramienta de sensibilización: “Es un proyecto que no tenía previsto, no lo hago por dinero, lo hago por concienciación social. Todos los recursos nos lo gastamos en él”. Incluso el propio protagonista ya piensa en el futuro del libro: “A Andreu le encanta y me dice que tengo que hacer uno ahora de mayor", comentaba entre risas.

Presentación, el 19 de junio en Alboraia

La presentación oficial de la obra tendrá lugar el próximo 19 de junio en la Casa de la Cultura de Alboraia, en un acto que servirá para compartir con el público una historia que nace de lo íntimo, pero que aspira a ser colectiva.

'Andreu aprende poquito a poco' no es solo un cuento infantil, es una invitación a mirar la diferencia con ternura, a entenderla desde lo cotidiano y a construir, desde la infancia, una sociedad más inclusiva.