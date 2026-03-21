L'Horta Sud
Fallece Pascual Andreu, histórico chocolatero de Torrent
Especializado en el tradicional 'bollet' torrentí, empezó trabajando en la empresa familiar que creó su abuelo en 1914, y tuvo que bajar la persiana tras quedar su obrador arrasado por la dana en 2024
Torrent pierde a uno de sus históricos chocolateros. Pascual Andreu, integrante de una conocida saga de artesanos en este producto tan asociado a la capital de l'Horta Sud, ha fallecido hoy a los 66 años de edad dejando un poco más huérfano el inmenso legado de 'xocolaters'. Además de ser conocido por ayudar a engrandecer esta antigua tradición, Andreu es el padre del también conocido tenor Pascual Andreu y tenía dos hijas más, Merce y Rosana
Andreu, nació en el año 1959. La fábrica familiar ya existía entonces, dado que fue creada por su abuelo en 1914, y allí empezó su labor artesanal elaborando el típico chocolate redondo de Torrent, el bollet como se conoce por toda la geografía y también conocido como 'de garrofa'. Según recuerda su hijo Pascual, "aunque la empresa fue creciendo, Andreu nunca dejó de ser una empresa familiar, ya que pasó de padres a hijos, de abuelos a padres...Y durante e todo este tiempo continuó haciendo el mismo producto, el bollet redondo, su producto estrella". No obstante también incluyó otros tipos de chocolate como coberturas y chocolate en leche y productos más gourmet.
Pascual Andreu sufrió, hace año y medio, un duro golpe con la dana, que arrasó todo su obrador, muy próximo al barranco. Pascual Andreu cumplía 65 años ese mismo año y los daños en la empresa fueron de tal envergadura que, como ha sucedido con muchos negocios afectados, ya no se ha podido volver a subir la persiana.
La maquinaria quedó muy afectada, la materia prima también, incluso el producto resulto muy afectado por la cantidad de agua que arrasó la empresa. Una marca y un nombre ligados a Torrent, a la historia de la ciudad y a un chocolate muy propio de la ciudad.
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