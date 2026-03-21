Mompó prefiere acabar las fallas en Torrent antes que en València

La despedida de las Fallas en Torrent tuvo un invitado de excepción, el presidente de la Diputació de Valencia, Vicent Mompó. Pese a que se le esperaba ver en el balcón del Ayuntamiento de València para presenciar la cremà de la falla municipal junto al presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca y la alcaldesa de València, María José Catalá, el alcalde de Gavarda prefirió aceptar la invitación de otra alcaldesa del Partido Popular, Amparo Folgado, para despedirse de las fiestas josefinas.

Mompó y Folgado con las Falleras Mayores y sus Cortes de Honor en Torrent. / V.M.

La presencia de Mompó en la falla Ángel de Alcázar, ganadora de la sección Especial, causó una gran expectación. El presidente se hizo fotos con las Falleras Mayores de Torrent, Andrea Adelantado y Sara Magán, junto a la Corte de Honor. También firmó en el libro de honor de la comisión, entró en el casal y pudo hablar con todos los asistentes. La buena sintonía entre Mompó y Folgado es más que evidente, y la presencia del presidente de la Diputació en la cremà de Torrent es un nuevo gesto que lo corrobora. Y no será el último. Él mismo señaló en sus redes sociales que cumplirá la promesa de volver el año que viene. "Un adeu que és també una promesa de tornar. Un fins sempre que queda ja en els nostres cors.Ens despedim de les #Falles26 des de Torrent, on el foc ha posat el punt final a una festa que mai s'apaga. Valencianes i valencians, tornarem a renàixer de les cendres!

No fue el único alto cargo que se paseó por las fallas de Torrent. Horas antes la consellera de Educación y Cultura, Mari Carmen Ortí, también hizo una ruta por las comisiones torrentinas, aunque en dicha ocasión no coincidió con la alcaldesa de Torrent. Sí acompañó la alcaldesa Susana Camarero, vicepresidenta de la Generalitat, en su visita a la falla Sant Valerià.