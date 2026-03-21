Vecinos de La Coma y Mas del Rosari exigen a Sanidad la reapertura del centro de salud cerrado hace cuatro meses

Las asociaciones vecinales de los barrios de la Coma y Mas del Rosari, en Paterna, han decidido unir su voz y sus fuerzas para exigir a la Conselleria de Sanidad la reapertura del centro de salud de proximidad, cerrado desde hace cuatro meses tras una agresión a dos doctoras y una enfermera. Ambas entidades denuncian, además, que siguen sin ser convocadas a una reunión de trabajo pese al impacto que esta situación está teniendo sobre los residentes y pacientes.

En un comunicado conjunto, las asociaciones critican que la Conselleria de Sanidad haya trasladado anuncios sobre medidas de seguridad para el consultorio auxiliar, mientras mantiene "bloqueado" el diálogo directo con los usuarios afectados. El texto está firmado por las juntas directivas encabezadas por Mónica Suárez, presidenta de la asociación de Mas del Rosari, y Alfredo Muñoz, presidente de la asociación vecinal de la Coma.

Tercer vigilante

Los colectivos vecinales valoran las medidas de seguridad anunciadas, entre ellas la incorporación de un tercer vigilante itinerante, así como la instalación de escáneres y arcos detectores. Asimismo se pondrán circuitos de atención domiciliaria y un sistema de registro y análisis de incidencias.

Sanidad avanzó dichas medidas tras una reunión con el ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno, a finales de febrero, tras la que trasladó las medidas que prevé implementar para garantizar la seguridad de profesionales, pacientes y acompañantes y restablecer la actividad asistencial con las mejores condiciones en el centro de salud, aunque instó al consistorio a que garantizara la seguridad en el exterior. El gobierno local que preside el alcalde Juan Antonio Sagredo respondió que esa vigilancia está asegurada, pues viene desplegando desde hace meses una patrulla permanente las 24 horas, refuerzos preventivos, cámaras de videovigilancia y el apoyo de la Unidad de Drones.

Sin embargo, los colectivos vecinales lamentan que esas decisiones se hayan adoptado “de espaldas a los barrios” y sin contar con el tejido social en la planificación de la reapertura. Las asociaciones advierten de que el cierre del centro de salud ha dejado al barrio en una situación “insostenible”.

Las consecuencias

Entre las principales consecuencias, subrayan la ausencia efectiva del servicio de pediatría, que según denuncian lleva dos años sin prestarse con normalidad, así como las dificultades que sufren mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y vecinos con movilidad reducida al no disponer de atención sanitaria de proximidad.

Además, recuerdan que el derecho a la protección de la salud no puede quedar suspendido de manera indefinida por problemas de gestión de la seguridad. Por ello, reclaman al conseller una convocatoria inmediata para abordar el plan de actuación, fijar una fecha definitiva de reapertura y garantizar el restablecimiento total de los servicios, incluida la vuelta de la agenda de pediatría. También exigen mayor transparencia administrativa y respuesta a las instancias ya presentadas por los vecinos.

Las asociaciones de La Coma y Mas del Rosari aseguran que mantendrán la presión hasta que la asistencia sanitaria regrese plenamente al barrio y hasta ser recibidas oficialmente por la Conselleria.