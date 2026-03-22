Fallece un histórico de las letras falleras de Torrent

Si el mundo chocolatero de Torrent lloraba ayer la muerte de Pascual Andreu, hoy es el fallero y, más exactamente, el mundo de las letras falleras de Torrent está de duelo. Andrés Andreu Alabajos, fallero histórico de la falla Ramón y Cajal de la capital de l'Horta Sud y pieza clave en la vida de la comisión, del barrio y de la esfera cultural fallera ha fallecido a los 83 años de edad, generando una profunda consternación en el municipio. La noticia de su muerte ha sido hecha pública por la propia comisión, del que fue impulsor a principios de los años 70 y presidente entre 1982 y 1988 "dejando una impronta imborrable en todos aquellos que tuvieron la suerte de compartir camino con él. Supo transmitir, con pasión y generosidad, el amor por la fiesta y por la cultura fallera", ha manifestado la comisión Ramón y Cajal en sus redes sociales.

Autor de numerosos 'apropòsits' y obras de teatro, donde participó como actor, autor y director, Andrés Andreu fue también un referente en el ámbito cultural fallero de Torrent. No en vano el concurso literario que organiza la Junta Local Fallera lleva su nombre. Además, Andreu Alabajos fue impulsor de los Jocs Florals, que este año han celebrado su 50 cumpleaños "gracias, en gran parte, a su empujón y dedicación, y dónde durante muchos años nos emocionó con sus versos".

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"Podríamos hablar de Andrés sin cesar, pero hoy nos queda su recuerdo, su ejemplo y el legado que continúa vivo en sus hijos y nietos, que siguen sus pasos dentro de nuestra comisión. Descansa en paz, Andrés. Gracias por todo el que nos has regalado y enseñado. Siempre formarás parte del corazón de la Falla Ramón y Cajal, siendo ejemplo y guía para las generaciones presentes y futuras", se ha despedido la comisión.