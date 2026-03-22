Torrent inaugura la Semana Santa 2026 con el pregón

La parroquia de la Asunción de Nuestra Señora ha acogido esta mañana el solemne pregón que marca el inicio de la Semana Santa de Torrent 2026, un acto cargado de emoción y simbolismo que ha reunido a representantes de las hermandades, autoridades municipales y numerosos fieles para dar comienzo a uno de los periodos religiosos más intensos del calendario torrentino.

El pregón ha sido pronunciado por Pablo Félix Aranda Alagarda, párroco de la Sagrada Familia de Torrent, quien ha ofrecido una profunda reflexión espiritual sobre el significado de la Pascua y el valor de la tradición de la Semana Santa en la ciudad.

El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, el concejal Aitor Sánchez, junto a miembros del equipo de gobierno y del consistorio, del presidente de la Junta Central de Hermandades de Semana Santa de Torrent, José Vicente Yago, la Reina del Encuentro y Ángel de la Resurrección 2026, Inmaculada Puchades Vallejo, acompañada por sus camareras Marta Furió y Alexa Company, y la Hermana Mayor Suprema 2026, Mª Teresa Puchades, junto a Consiliarios y representantes de las Hermandades y vecinos y vecinas de Torrent.

Antes del inicio de la celebración, la Reina del Encuentro y Ángel de la Resurrección 2026, acompañada por sus camareras y por el presidente de la Junta Central de Hermandades, realizaron la entrada solemne en el templo, siendo recibidos por los asistentes en un momento cargado de simbolismo que precedió al comienzo de la ceremonia.

Celebración en la parroquia. / A.T.

La celebración ha comenzado con una misa concelebrada por el párroco de la Asunción y vicario episcopal, D. Jesús Corbí, junto al propio pregonero, D. Pablo Aranda.

Un pregón que invita a vivir la Pascua en el presente

Durante su intervención, Pablo Aranda ha recordado sus primeros recuerdos de infancia vinculados a las procesiones y cómo, con el paso de los años, la Semana Santa ha adquirido para él un profundo significado de fe y comunidad, “cuando yo era un niño pequeñito, mis padres me llevaban a ver las procesiones de Semana Santa… y aquel niño, paradojas de la vida, muchos años después, aquí está tratando de vivir la Semana Santa con toda la pasión posible, siendo vuestro humilde pregonero”.

El pregonero ha destacado que la Cuaresma es un tiempo de preparación espiritual que conduce hacia la Pascua, recordando que la Iglesia vive estos días como un camino de renovación. “la Pascua de este año no es solo recuerdo, sino un paso del Señor por nuestra vida, una gracia nueva”, expresó durante su intervención.

En su discurso subrayó que la Semana Santa no debe entenderse únicamente como una tradición heredada, sino como un acontecimiento vivo que se actualiza en cada celebración, “no celebramos simplemente hechos del pasado; lo que ocurrió hace dos mil años se hace presente hoy en nuestra vida”.

Aranda puso también en valor el carácter único de la Semana Santa torrentina, profundamente arraigada en la vida del municipio, “decir Semana Santa va unida inseparablemente a Torrent. Nuestra Semana Santa dura todo el año”.

Durante su intervención también animó a los fieles a reflexionar sobre el significado personal de la fe y del camino hacia la Pascua, “Podemos preguntarnos: ¿cuáles son nuestras piedras, nuestros obstáculos, aquello que no nos deja salir? El Señor nos dice como a Lázaro: sal afuera”.

La alcaldesa, Amparo Folgado. / A.T.

El pregonero animó a las hermandades y vecinos a participar activamente en los actos litúrgicos y procesionales que ahora comienzan, recordando que el verdadero sentido de estas celebraciones es acompañar a Cristo en su pasión, muerte y resurrección, “Torrentins, acudiu tots a esta gran Semana Santa dando muestra de fe y participando en los actos de cada parroquia para vivir intensamente las ilusiones y esperanzas de nuestro pueblo”.

Reconocimiento al compromiso de las hermandades

Tras la celebración de la Eucaristía, dio comienzo el acto oficial del pregón de la Semana Santa de Torrent 2026, que estuvo conducido por Mónica Alejos, Hermana Mayor Suprema del pasado ejercicio, encargada de guiar el desarrollo de la ceremonia.

Alejos fue introduciendo los distintos momentos del acto y destacó el trabajo y compromiso de las hermandades de la ciudad, subrayando la importancia de la Semana Santa como expresión de fe, tradición y compromiso con los demás.

Durante su intervención destacó el trabajo constante que realizan a lo largo del año, no solo en la organización de los actos religiosos, sino también en su labor solidaria, “nuestras hermandades, con su dedicación, esfuerzo y profunda devoción, hacen posible año tras año la Semana Santa de Torrent”.

Alejos subrayó además la dimensión social y caritativa de las cofradías, recordando las numerosas iniciativas solidarias impulsadas durante el último año, “en cada gesto de ayuda, en cada campaña solidaria o concierto benéfico late el verdadero espíritu de nuestras hermandades: un compromiso firme con el prójimo”.

La Reina del Encuentro recibe el banderín del Aleluya

Uno de los momentos más significativos del acto ha sido la entrega del banderín del Aleluya a la Reina del Encuentro y Ángel de la Resurrección 2026, Inmaculada Puchades, que portará el próximo Domingo de Resurrección, cuando anunciará la victoria de Cristo resucitado.

El banderín fue entregado por el presidente de la Junta Central de Hermandades y el párroco D. Jesús Corbí, en un gesto que simboliza la misión de anunciar la alegría de la Pascua.

La Palma de la ciudad, símbolo de la fe de Torrent

Durante el acto, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, hizo entrega a la Reina del Encuentro de la tradicional Palma que representa a toda la ciudad y que estará presente tanto en el Domingo de Ramos como en el Domingo de Resurrección.

En su intervención, la alcaldesa destacó el profundo significado simbólico de este gesto, “esta Palma, sencilla y humilde, representa a todos los torrentinos que depositamos en ella nuestra fe, nuestras esperanzas y nuestras oraciones”.

Folgado explicó que la palma simboliza el camino espiritual que viven los creyentes durante la Cuaresma, “como esa palma que crece firme en lo alto de una palmera, también nosotros estamos llamados a dejarnos transformar para caminar hacia el verdadero encuentro con Cristo”.

La alcaldesa agradeció además a la Reina del Encuentro su compromiso al representar a toda la ciudad durante las celebraciones, “Gracias por llevarnos a todos en esta Semana Santa y en el Domingo de la Resurrección”.

Un concierto de marchas procesionales cerró el acto

El acto concluyó con un concierto de marchas de Semana Santa interpretado por la Orquesta del Círculo Católico de Torrent, dirigida por José Baixauli, que puso el broche musical a la ceremonia.

Durante el concierto se interpretaron varias piezas clásicas del repertorio procesional:

·‘Mekyub’, de Mariano San Miguel (1925)

·‘Jesús Preso’, de Emilio Cebrián (1943)

·‘Cristo del Perdón’, de Ricardo Dorado (1963)

·‘Mater Mea’, de Ricardo Dorado (1962)

Comienza la Semana Santa de Torrent 2026

Con la celebración del pregón, Torrent inicia oficialmente su Semana Santa, una de las manifestaciones religiosas y culturales más arraigadas de la ciudad, en la que participan las 18 hermandades y cofradías que conforman la Junta Central.

Durante los próximos días, las calles del municipio volverán a llenarse de procesiones, encuentros y actos litúrgicos que culminarán con el Domingo de Resurrección y el tradicional Encuentro Glorioso, cuando la Reina del Encuentro proclamará la alegría de la Pascua ante toda la ciudad.