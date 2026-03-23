El alcalde de Alfafar califica de "límite" la situación del pasaje subterráneo y reclama una actuación inmediata a ADIF

La relación entre el Ayuntamiento de Alfafar y Adif es cada vez más tensa. La presencia de las vías atravesando el núcleo urbano supone diariamente problemas, que el consistorio no está dispuesto a asumir al ser competencia del Gobierno Central, pero que al final repercute en el bienestar de sus vecinos. Tras soportar el ruido de los trenes, la falta de inseguridad con más de 77 muertos, la avería de las barreras del paso a nivel y del ascensor, tras más de un año sin él tras la dana, ahora se suma el mal estado del pasaje subterráneo para pasar de un andén a otro en la estación Alfafar-Benetússer. El Ayuntamiento de Alfafar se ha hartado ya y ha denunciado públicamente el grave estado en el que se encuentra el pasaje subterráneo de la estación Alfafar-Benetússer, a pesar de haber sido recientemente reparado tras los efectos de la dana. Según el consistorio, las condiciones actuales presentan importantes deficiencias de mantenimiento, limpieza y salubridad que afectan directamente a los usuarios.

Entre los principales problemas señalados se encuentran los persistentes malos olores, la falta de limpieza, averías en los ascensores que dificultan la accesibilidad y fallos recurrentes en los sistemas de seguridad, especialmente en las barreras del paso a nivel. Estas incidencias han obligado en varias ocasiones a la Policía Local a reforzar su presencia, llegando a desplegar hasta cuatro agentes con dos vehículos patrulla para regular el tráfico y garantizar la seguridad.

Desde el Ayuntamiento aseguran que esta situación ha sido trasladada en repetidas ocasiones a ADIF sin que, hasta el momento, se haya dado una solución efectiva. Además, advierten de que las averías en las barreras no son puntuales, sino un problema recurrente que está generando una sobrecarga en los recursos municipales.

Pilar Olaya

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha calificado la situación de “límite” y ha reclamado una actuación urgente por parte del administrador ferroviario. “No podemos permitir que los vecinos de Alfafar y Benetússer tengan que utilizar un pasaje en estas condiciones. Es una cuestión de dignidad, de seguridad y de salud pública”, ha señalado.

Coste policial redirigido a Adif

Asimismo, el primer edil ha avanzado que el consistorio está estudiando fórmulas para repercutir a ADIF los costes derivados de los operativos policiales necesarios cada vez que se producen fallos en el paso a nivel. “Cada avería implica movilizar recursos públicos que no deberían recaer sobre nuestros vecinos. Vamos a trabajar para que ese coste lo asuma quien corresponde”, ha añadido.

El Ayuntamiento insiste en la necesidad de una intervención integral que garantice el correcto mantenimiento de las instalaciones y unas condiciones adecuadas para todos los usuarios de la estación.