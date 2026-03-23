Benetússer anuncia el comienzo de su 77ª Semana Santa con una tamborrada

Como ya es tradición, la Semana Santa de Benetússer dio comienzo ayer por la mañana con una tamborrada que recorrió la localidad pasando por la sede de todas las Cofradías, Hermandad y Agrupación Cultural que forman parte de la Junta Central de la Semana Santa. Tras finalizar el desfile, que tiene como objetivo hacer un llamamiento a participar unidos en las festividades que se sucederán hasta el 5 de abril, la comitiva se dirigió al Xalet de la Xapa para inaugurar la exposición de la Semana Santa, una muestra que se podrá visitar del 23 al 27 de marzo de 17 a 20 horas y el 28 de marzo de 10 a 13 horas.

Con estos actos la población de l’Horta Sud se prepara ya para vivir los días grandes de sus celebraciones que darán comienzo el sábado 28 de marzo a las 22.30 horas con el Pregón que este 2026 correrá a cargo de del Ilustrísimo Sr. Melchor Seguí Sarrió, Prior de la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats y vicario de evangelización. Previamente, a las 19 horas se bendecirá en la parroquia Nuestra Señora del Socorro la imagen restaurada de Jesús El Nazareno, gravemente afectada por la riada.

Inauguracion de la Exposición de Semana Santa. / A.B.

Al día siguiente, Domingo de Ramos, a las 10.30 horas se llevará a cabo en la plaza del Ayuntamiento dla bendición de palmas y ramos, seguida de la procesión hasta la parroquia para la celebración de la santa misa. Al finalizar, la Agrupación Cultural La Pasión realizará la primera de sus representaciones con la Entrada de Jesús en Jerusalén por el centro histórico de la población acompañada de la querida burrita que cada año hace las delicias de los más pequeños de la casa. Tras la procesión, se representará en la plaza Cardenal Benlloch la Vida Pública de Jesús.