Catarroja impulsa un programa educativo sobre transición energética y resiliencia climática tras la dana

Una de las principales novedades de la Oferta Socioeducativa que desde la Concejalía de Educación de Catarroja se ha puesto en marcha es el Programa de Educación en la transición energética y la resiliencia climática, una iniciativa que nace después de la dana con el objetivo de sensibilizar al alumnado en un nuevo modelo basado en la sostenibilidad, el cuidado del medio.

El programa, con vocación de continuidad, se dirige a estudiantes desde 5º de Primaria hasta 2º de ESO y apuesta por una metodología participativa que combina conceptos teóricos con situaciones de aprendizaje y propuestas prácticas.

Esta iniciativa se ha desarrollado durante los meses de enero, febrero y marzo en los centros CEIP Bertomeu Llorens, CEIP Paluzié, CEIP Villa Romana, el colegio San Antonio de Padua II, Florida CES y la EPA.

Educación sexual

Además, Catarroja mantiene su Programa de Educación Sexual, ya consolidado y con gran acogida entre la comunidad educativa. A través de talleres adaptados a cada etapa, el programa aborda desde conceptos básicos de sexualidad y prevención del abuso en Primaria hasta cuestiones como las relaciones saludables, el uso de pantallas y el cuidado del cuerpo en Secundaria. Este programa se ha realizado entre enero y febrero en varios centros del municipio.

Fomento de la lectura

La oferta socioeducativa también incluye iniciativas de fomento de la lectura, como el certamen de lectura en voz alta “De Viva Veu”, que cuenta con una fase local final prevista para el 18 de abril en el salón de actos del colegio San Antonio de Padua I. Las personas ganadoras accederán a la fase comarcal del certamen.

En el ámbito del conocimiento del entorno y la alimentación sostenible, destaca la visita a las instalaciones de SAIFRESC, una actividad dirigida al alumnado de Primaria para acercarlos a la huerta local, a los productos de proximidad y al proceso que va desde la plantación hasta el consumo. Esta iniciativa también cuenta con la participación de distintos centros educativos del municipio.

"Vamos al teatro"

Finalmente, la programación se completa con la campaña "Vamos al Teatro", que este año se desarrollará del 11 al 25 de mayo. Ante la carencia del TAC, las representaciones se realizarán en los mismos centros educativos, en espacios adaptados como patios, gimnasios o aulas multiusos, garantizando así el acceso del alumnado a las artes escénicas.

Con esta oferta, el Ayuntamiento de Catarroja reafirma su compromiso con una educación integral que va más allá del aula y que contribuye a formar una ciudadanía crítica, responsable y arraigada en su entorno.