Medioambiente
El ecoparque móvil del área metropolitana vuelve a Burjassot
El ecoparque móvil de la Emtre regresa a Burjassot la semana que viene para recoger residuos especiales, como bombillas o cartuchos de impresora, en el aparcamiento de Las Palmeras
El ecoparque móvil de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) volverá a Burjassot el próximo lunes, día 30 de marzo, hasta el miércoles 1 de abril.
Como en todas sus visitas, los operarios de la Emtre instalarán el multicontenedor de desechos domésticos en el estacionamiento público de las Palmeras y ofrecerán sus servicios de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
Desde bombillas a cápsulas de café
Las personas interesadas en hacer uso del ecoparque pueden llevar residuos –como bombillas, termómetros, aceite de motor, cápsulas de café, juguetes eléctricos, cartuchos de impresora y cedés, entre muchos otros– para los cuales no existen contenedores específicos.
Reducir y reutilizar
Tanto desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burjassot como desde la Entidad Metropolitana aconsejan a la ciudadanía “reducir” el consumo, “reutilizar” al máximo y, cuando ya no sea posible alargar la vida útil de los enseres caseros, “llevarlos al ecoparque” para su reciclaje.
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