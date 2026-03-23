Cultura
Paterna inaugura una exposición de las primeras obras de la pintora Milagro Ferrer en el Gran Teatre
Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna, valoró en la inauguración de la exposición de Milagro Ferrer, el talento de la artista y su contribución al arte, siendo un referente para la ciudad
El Ayuntamiento de Paterna, a través del área de Igualdad y Tradiciones, ha inaugurado una exposición de las primeras obras de la pintora paternera Milagro Ferrer. La muestra se podrá visitar hasta el próximo 22 de abril en la Sala de Exposiciones Josep Herrero “Jeroni” del Gran Teatre, en horario de lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.
Esta muestra, enmarcada en la programación que el consistorio ha organizado este mes de marzo con motivo del Día de la Mujer, pone en valor los inicios de su trayectoria tras finalizar sus estudios de Bellas Artes. Se trata de un conjunto de pinturas de juventud que reflejan la personalidad artística de Ferrer, marcada desde sus inicios por una clara voluntad de ruptura con los estereotipos de su época.
Al acto de inauguración asistió el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, junto a la Teniente Alcalde Isabel Segura y miembros del equipo de gobierno, además de reunir a numerosos vecinos, amigos y familiares de la pintora.
Sagredo destaca su valentía
Durante la presentación de la artista, Sagredo destacó que "con esta exposición ponemos en valor no solo la obra, sino la valentía de una mujer que supo abrirse camino en el arte con una voz propia, convirtiéndose en referente y orgullo para Paterna".
Por su parte, Isabel Segura subrayó el talento de la pintora que se abrió paso en un contexto en el que el arte realizado por mujeres era relegado a un ámbito limitado. “Milagro Ferrer apostó por un lenguaje propio, alejado de convencionalismos y centrado en la expresividad, la materia y la fuerza compositiva”, destacó.
Apasionada por la pintura y respaldada por su entorno familiar, Ferrer afrontó el mundo del arte con una mezcla de admiración y determinación, apostando por una carrera propia. Bajo la firma “M. Ferrer”, la artista desarrolló una obra temprana de notable carácter contemporáneo y transgresor.
Sólida base académica
Su producción destaca por una sólida base académica en dibujo, color y técnica, que se traduce en composiciones de gran fuerza expresiva. La artista emplea pinceladas enérgicas y densas capas de materia, generando texturas cercanas a lo escultórico, mientras sintetiza las formas sin renunciar a la elegancia del trazo. Asimismo, experimenta con composiciones dinámicas y atrevidos puntos de vista cenitales en lienzos de gran formato.
Finalmente, esta exposición supone una nueva muestra del reconocimiento institucional hacia la artista, quien ya ha sido homenajeada previamente por el Ayuntamiento de Paterna mediante una exposición fotográfica a su figura y recientemente dedicando su nombre a la antigua sede del Centro Musical Paternense.
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