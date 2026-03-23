Sanidad no da fecha para reabrir el centro de salud de la Coma: "Abriremos cuanto tengamos las garantías de seguridad"

La Conselleria de Sanidad ha condicionado la reapertura del consultorio de La Coma a la plena garantía de seguridad para el personal fuera del centro, algo que aseguran no depende de ella, sino del Ayuntamiento de Paterna y de la Delegación de Gobierno, como "jefes" de la Policía Local y Nacional. Marciano Gómez ha respondido así a la petición conjunta realizada por las asociaciones vecinales Mas del Rosari y la Coma, que unieron fuerzas para reclamar a la administración autonómica que abrir ya el centro de salud ante la discriminación de enviar a niños y mayores a ser atendidos a otro consultorio en el núcleo urbano de Paterna, con necesidad de utilizar un medio de transporte.

"Lo abriremos en cuanto tengamos las garantías de seguridad para que los pacientes dejen de desplazarse a Paterna. Hemos aumentado la seguridad con tres vigilantes jurados y nuevos circuitos, pero necesitamos la colaboración del Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno, ya que los incidentes recientes ocurrieron fuera del centro, donde la competencia es de las fuerzas de seguridad", ha señalado el conseller durante la puesta en marcha de una unidad de neurorrehabilitación ambulatoria en el Hospital de Quart-Mislata. El conseller también aseguró que "tengo un interés especial en visitarlo en breve".

Sanidad ya anunció en su día que dentro de sus competencias iba a poner en marcha medidas como un tercer vigilante itinerante, así como la instalación de escáneres y arcos detectores, que ya estaban presentes desde un cierre anterior en 2023. Asimismo se pondrán circuitos de atención domiciliaria y un sistema de registro y análisis de incidencias. Unas medias, que según explicó el conseller no son suficientes para abrir el centro de salud de La Coma, cerrado desde noviembre tras amenazar de muerte a dos sanitarias, porque falta garantizar la seguridad fuerza del centro, que es donde se produjo la agresión con amenaza de arma blanca a una sanitaria cuando procedía a hacer una atención domiciliaria.

El consistorio afirma que la seguridad está garantizada

El Ayuntamiento de Paterna, por su parte, sigue reclamando a la conselleria de Sanidad que reabra el consultorio médico, tras insistir en que la seguridad ciudadana en el entorno del centro ya está plenamente garantizada mediante el dispositivo especial que la Policía Local de Paterna viene desplegando desde hace meses, con patrulla permanente las 24 horas, refuerzos preventivos, cámaras de videovigilancia y el apoyo de la Unidad de Drones, en coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.