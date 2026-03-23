Nuevas ventanas en el cuartel de la Guardia Civil de Puçol

El Ayuntamiento de Puçol y la Diputación de Valencia renuevan las antiguas ventanas del cuartel de la Guardia Civil, construido en 1975, por unas más modernas que garanticen mejores condiciones de aislamiento y ahorro energético.

La Diputación de Valencia ha realizado una inversión de más de 600.000 euros para la modernización de 18 cuarteles de la Guardia Civil de la provincia, entre ellos el de Puçol.

Mejor aislamiento

La actuación de Puçol se centra en la sustitución de las antiguas ventanas por unas nuevas que permiten un mejor aislamiento, tanto acústico como térmico, con lo que se consigue un aumento de la eficiencia energética.

Obras para sustituir las ventanas del cuartel de la Guardia Civil de Puçol. / A. P.

La actuación, realizada entre finales del pasado año y el comienzo de 2026, tiene un coste de 36.000 euros, íntegramente aportados por la Diputación de Valencia, mientras que el Ayuntamiento de Puçol ha llevado a cabo todos los trámites para la contratación y ejecución de las obras.

Camarero: "Una inversión necesaria"

La concejala de Urbanismo, Elena Camarero, destaca que "se trata de una inversión que era necesaria ya que supone mejorar las infraestructuras de la Guardia Civil, un cuerpo clave para garantizar la seguridad ciudadana".