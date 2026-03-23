La oposición impide que se celebre un pleno extraordinario en Torrent para aprobar las subvenciones a las asociaciones

El pleno extraordinario de Torrent convocado, a las 18 horas de la tarde de este lunes 23 de marzo, para la aprobación de un anexo en el presupuesto sobre las subvenciones nominativas a entidades y asociaciones, no se ha llevado a cabo por el voto en contra de la oposición a la urgencia de la sesión. Este trámite del voto a la urgencia era necesario para realizar una sesión no ordinaria y los 13 votos de PSPV, Compromís-EU-Podem y el concejal no adscrito Guillermo Alonso del Real fueron mayoría respecto a los 12 del gobierno formado por PP y Vox, que está en minoría.

La alcaldesa Amparo Folgado ha emplazado a todos al pleno ordinario del 1 de abril y ha lamentado "que las asociaciones se queden sin subvención, cuando era un trámite que se podía adelantar, y que acordamos en hacer este día en la Junta de Portavoces".

El PSPV fue el primero en anunciar que iba a votar en contra de la urgencia. Andrés Campos, como portavoz, aseguró que esta medida se toma "porque creemos que este expediente requiere de un estudio y un consenso importante, y del respeto al trabajo de la oposición. Y esta vez, es producto de la falta de planificación". Sin embargo, ha sido la "falta de interés" del gobierno PP-Vox en las numerosas enmiendas presentadas por los socialistas y rechazadas en la comisión de este mismo lunes, a las 14 horas, lo que ha acabado de convencer a los socialistas de votar en contra del pleno extraordinario. "Es importante que la gente sepa, que cuando se tramita un expediente de subvenciones, cuanto menos el gobierno debe atender, ya no digo aprobar, pero si estudiar las propuestas de la oposición. Y se nos ha presentado el informe de desestimación, que no está justificado jurídicamente, ni tampoco por el fondo de las enmiendas, y parece solo una forma de mantener la hoja de ruta del gobierno".

Guillermo Alonso del Real, concejal no adscrito, tras su marcha de Vox y, por tanto, del gobierno en coalición con el PP, por su parte, también ha votado en contra, pues considera que se incumplen los plazos en el reglamento del pleno: "nunca antes se había convocado una sesión con tanta rapidez" y que, además, "ni siquiera se han contestado a la veintena de preguntas presentadas por los socialistas, ni se ha podido debatir las enmiendas en la comisión".

Xavi Martí, tras preguntar al secretario si el voto en contra de Compromís-EU -Podem impediría el pleno y responderle afirmativamente, empezó ya a justificar su voto en contra , sobre todo tras no obtener respuesta a una enmienda presentada, "que como toda propuesta requiere un feedback que no se ha obtenido por parte del gobierno". De esa forma, Martí considera que "sería mejor ir preparando el próximo pleno, para que se fuera debatiendo cada enmienda como se merece".

Folgado: "A mí me sabe mal"

La alcaldesa Folgado lamentó la no celebración del pleno extraordinario: "A mí me sabe mal por las entidades. Tuvimos una reunión de portavoces y hablamos de que se haría el pleno el 23 por la tarde y pusimos de manifiesto el interés que teníamos todos para dar la celeridad a este asunto, para que las asociaciones tuvieran aprobadas las subvenciones nominativas", indica. La munícipe del PP, además, quiso apuntar que las enmiendas en la comisión "se votaron una a una, cosa que no se había hecho hasta ahora, y eso considero que también es un avance", concluyó.

En este contexto, el portavoz socialista, Andrés Campos, ha señalado que “no se puede convocar un pleno urgente cuando el expediente ni siquiera está cerrado. Pretendían aprobar en dos horas lo que no han sido capaces de trabajar en tres meses”.

Campos ha ido más allá y ha responsabilizado directamente a la alcaldesa del PP de la situación que están viviendo las asociaciones y colectivos de Torrent: “Hoy las subvenciones no salen adelante por la irresponsabilidad de Folgado y por su forma opaca de gestionar. No es su minoría el problema, es su incapacidad para dialogar”.

Ante esta situación, PSPV y Compromís-Podem-EU han solicitado, por registro de entrada, que se convoque de "manera urgente el pleno para desbloquear las subvenciones, cumpliendo, ahora sí, todos los requisitos legales”. “Las asociaciones y colectivos de Torrent no pueden ser los perjudicados de la mala gestión del gobierno. Merecen certezas, plazos claros y una administración que funcione, no excusas ni chapuzas, y esperamos que éstas se den esta misma semana y no dentro de 10 días”, ha concluido Campos.

Enmiendas del PSPV

En las propuestas planteadas por los socialistas, se propone mantener la dotación de 226.000 euros para la tarjeta monedero, además de la reincorporación o incremento de ayudas a entidades locales como Col·lectiu Soterranya, Dona’m La Ma, Hermanas Franciscanas de la Inmaculada, Creart, Pro Art o la Ermita o la atención a colectivos con necesidades específicas y la investigación en enfermedades como el alzhéimer.

El PSPV-PSOE también propone deshacer los recortes en cooperación internacional del PP y Vox mediante la incorporación de entidades como Rafiki África, Escoles Solidàries o Solidaritat Valenciana, así como proyectos en Burkina Faso.