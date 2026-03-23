Paiporta licita los primeros proyectos de reconstrucción tras la dana: centro de jubilados y formación ocupacional

Paiporta empieza a dar pasos visibles en la reconstrucción de sus equipamientos municipales dañados por la dana de 2024. El Ayuntamiento ha aprobado los dos primeros proyectos de reparación que entran ya en fase de licitación: la Residencia de Jubilados y el Centro de Formación Ocupacional (CFO), con una inversión conjunta de 520.107,21 euros.

Los dos expedientes, ya dictaminados en la Comisión DANA y aprobados por la Junta de Gobierno Local, serán remitidos a Tragsatec, la empresa pública encargada de tramitar la licitación de las obras. El consistorio prevé que el proceso de adjudicación pueda completarse en torno a un mes, lo que permitiría iniciar las primeras actuaciones sobre el terreno.

"Un punto de inflexión"

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha destacado que este avance supone "un punto de inflexión" en el proceso de reconstrucción municipal, al pasar los primeros proyectos de la fase técnica y administrativa a la antesala de su ejecución. "Después de meses de trabajo técnico y administrativo, empezamos a ver cómo los primeros proyectos pasan ya a la fase de licitación y se acercan a su ejecución, que es lo que realmente espera la ciudadanía", ha precisado. En la misma línea, ha subrayado que el objetivo es recuperar cuanto antes los espacios dañados, pero con intervenciones "rigurosas y bien planificadas" que garanticen soluciones duraderas.

La vicealcaldesa, Marian Val, ha puesto el acento en el valor social de los dos inmuebles incluidos en esta primera fase. Por un lado, la residencia de jubilados, como punto de encuentro para las personas mayores; por otro, el centro de formación ocupacional, vinculado al aprendizaje y a las oportunidades laborales en el municipio. Según ha señalado, la reconstrucción debe servir "no solo para reparar desperfectos, sino también para adaptar los edificios y hacerlos más funcionales y resilientes" frente a futuros episodios meteorológicos extremos.

Por su parte, el concejal de Reconstrucción, Alejandro Sánchez, ha recordado que estos son solo los primeros expedientes de una batería más amplia, ya que el Ayuntamiento trabaja en más de una veintena de proyectos que se encuentran en distintas fases de tramitación.

La residencia

En el caso de la Residencia de Jubilados, el presupuesto asciende a 286.692,94 euros. El proyecto contempla actuar sobre un edificio de 736 metros cuadrados, formado por un inmueble histórico y una ampliación posterior con fachada a la calle Constitución. Las obras incluirán la reparación de daños en fachadas, cubiertas e interiores, así como la sustitución o renovación de elementos deteriorados como persianas, alféizares y carpinterías. Además, se reorganizará la planta baja para delimitar mejor el espacio de cafetería-comedor y se reforzarán las medidas de impermeabilización y protección frente a inundaciones.

El Centro Ocupacional

El segundo proyecto corresponde al Centro de Formación Ocupacional, con una inversión de 233.414,27 euros. El edificio, antiguo matadero municipal rehabilitado en los años noventa para uso docente, será objeto de una actuación centrada en la reparación de humedades, revestimientos, fachadas y elementos cerámicos, así como en la adecuación de despachos y aulas.

Centro de Formación Ocupacional. / A. P.

Entre las medidas previstas destacan la mejora del drenaje y la evacuación de aguas pluviales, con nuevos canalones, bajantes y conexiones a la red de saneamiento, además del rediseño del patio interior para facilitar la salida del agua y mejorar la accesibilidad. También se repararán pavimentos, falsos techos, carpinterías, vidrieras y elementos decorativos de la fachada.