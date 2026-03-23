El pueblo de Valencia donde empiezan ahora las Fallas

Si te has quedado con ganas de disfrutar de las Fallas, aún no es demasiado tarde. Hay una localidad de l'Horta donde las fiestas empiezan esta semana, sin dejarse detalle: se plantan los monumentos, se hacen pasacalles y misa y se acaba con la tradicional cremà.

Esto es posible gracias a la tradición de la Falla Raval d’Alcàsser, quer como siempre, ceebra sus Fallas una semana después de las habituales. Según cuentan los "ravalers i ravaleres" hace más de treinta años, un grupo de amigos recogió ninots cedidos por otras fallas antes de la cremà del 19 de marzo para llevarlos hasta este barrio de Alcàsser, plantarlos y quemarlos, naciendo así la comisión Raval, que se mantiene fiel a su historia de las fallas tardías.

Tras varias semanas de actividades previas, la comisión fallera entra en sus días grandes con una agenda repleta de tradición, convivencia y ambiente festivo. El jueves 26 de marzo tendrá lugar uno de los momentos más emblemáticos de las Fallas: la plantà de los monumentos, tanto infantil como grande, obras de los artistas Sergio Sánchez (infantil) y Toni Pérez (grande), que marcará el inicio de unos días donde la actividad será constante.

Boceto de la Falla El Raval de Alcàsser que se plantará este jueves. / F.R.A.

El viernes 27 de marzo, la pólvora, la música y el ambiente fallero tomarán las calles con la tradicional despertà, la mascletà y los pasacalles, además de talleres infantiles y una gran orquesta nocturna, La Óxido. El sábado continuará la programación con una intensa jornada festiva que incluirá una mascletà, la tradicional ofrenda a María Auxiliadora y la orquesta La Fiesta para cerrar la noche con música y celebración. Las fiestas culminarán el domingo con una jornada cargada de emoción, que incluirá misa, pasacalle, actividades para pequeños y mayores, y la cremà de los monumentos infantil y grande, poniendo el broche final a las Fallas 2026.

Cuadro de honor

La comisión fallera está encabezada por su presidente, Nelo Puchades Gascón, junto a la Fallera Mayor, Maria Bisbal Moret, el presidente infantil, Alberto Baldoví Moret, y la Fallera Mayor Infantil, Elena Francés Carbonell, máximos representantes de unas fiestas que simbolizan el esfuerzo y la ilusión de todo un colectivo.

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Desde la Falla Raval d’Alcàsser se invita a toda la ciudadanía y visitantes de localidades cercanas a participar en unas fiestas que combinan tradición, cultura y ocio, y que convierten a Alcàsser en un punto de encuentro imprescindible durante estas fechas.