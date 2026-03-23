Torrent habilita un nuevo estacionamiento en superficie en el Mas del Jutge

El Ayuntamiento de Torrent sigue avanzando en su plan de creación de aparcamientos gratuitos en superficie, una iniciativa impulsada por el actual equipo de gobierno desde junio de 2023 que ya ha permitido habilitar más de 650 nuevas plazas en distintos puntos del municipio.

En los días previos a las Fallas, y tras la reciente apertura de 34 nuevas plazas en la avenida Barcelona ’92 y la creación de nuevos espacios de estacionamiento en la Alameda Reina Sofía, el consistorio ha puesto en servicio una nueva área de aparcamiento en el Mas del Jutge. En concreto, se trata de una parcela privada con permiso de aproximadamente 1.600 metros cuadrados situada en la zona de la Venteta, entre dos restaurantes y el campo de fútbol “dels Garrofers”.

El terreno, que hasta ahora era utilizado principalmente por camiones, ha sido acondicionado mediante la extensión de zahorra, el aplanado del firme y la eliminación de socavones, lo que permite ahora el estacionamiento de alrededor de 50 vehículos. Esta actuación ha sido posible gracias a la colaboración de la propiedad del terreno, que ha autorizado al Ayuntamiento a intervenir en la parcela.

Torrent abilitará un nuevo parking. / A.T.

La alcaldesa, Amparo Folgado, ha destacado que “seguimos dando respuesta a una de las principales demandas de nuestros vecinos, como es la falta de aparcamiento, especialmente en zonas con alta presión de tráfico”. Folgado ha subrayado que “este plan no solo mejora la movilidad, sino que también recupera espacios en desuso para ponerlos al servicio de la ciudadanía”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, ha explicado que “estamos aprovechando solares disponibles en distintos barrios para crear soluciones rápidas, eficaces y de bajo coste, como es el uso de zahorra, que permite habilitar plazas de forma ágil mientras se definen usos futuros para estos terrenos”. Además, ha añadido que “la colaboración con propietarios privados está siendo clave para seguir ampliando la red de aparcamientos”.

Más de 650 plazas nuevas desde 2023

Esta nueva actuación se enmarca dentro del plan global de ampliación de estacionamientos puesto en marcha por el equipo de gobierno en junio de 2023. Entre las principales intervenciones realizadas hasta la fecha destacan:

·70 plazas en la calle 6 de Diciembre / Padre Méndez, recuperando un solar asfaltado que llevaba años sin uso en una zona con alta demanda.

·183 plazas en el nuevo aparcamiento de l’Hort de Trénor, completamente asfaltado, iluminado y señalizado.

·15 plazas asfaltadas en la calle Xirivella.

·54 plazas habilitadas en Camí la Noria, en colaboración con FGV.

·35 plazas en la zona de la Marxadella, con firme de zahorra en la calle Orfeó del Cercle Catòlic.

·15 plazas reordenadas y asfaltadas en las calles Santa Teresita y San Luis Bertrán.

·80 plazas acondicionadas con zahorra en el solar entre las calles Foyeta y Caja de Ahorros.

·Más de 100 plazas en el solar destinado al futuro tanque de tormentas de Parc Central, junto a la rotonda de las calles Munich ’72 y Londres ’48.

·34 plazas en la calle Barcelona ’92.

·20 plazas en la Alameda Reina Sofía.

·50 plazas en la Venteta (Mas del Jutge).

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de seguir ampliando la oferta de estacionamiento gratuito, mejorando la accesibilidad y facilitando el día a día de los vecinos de Torrent.