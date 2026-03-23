El torrentino Samuel Baixauli opta a rector de la Universidad de Murcia

La Universidad de Murcia podría tener un rector torrentino. El catedrático de Economía Financiera, Samuel Baixauli Soler, nacido en 1974 y natural de la capital de l'Horta Sud, es uno de los cinco candidatos que aspiran a dirigir esta importante institución académica durante los próximos seis años. Entre sus objetivos está la mejora de la financiación, los cambios en la gestión de la universidad y la defensa de la calidad de la misma.

En una entrevista en el La Opinión de Murcia, del mismo grupo que Levante-EMV, Baixauli explica también que quiere dar un fuerte impulso al desarrollo del uso de la IA, con asistentes virtuales, para ayudar al personal docente.

Baixauli es Catedrático de Economía Financiera en el Departamento de Organización de Empresas y Finanzas de la Universidad de Murcia. Licenciado y Doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat de Valencia, realizó su tesis doctoral en temas relacionados con el mercado de control de empresas dentro del programa de doctorado en Economía Financiera y Matemática de la Universitat de València.

Su actividad docente universitaria se centra en la dirección financiera de la empresa, participando en libros como "El reto de emprender: factores clave" (Thomson Reuters-Civitas), "Casos Prácticos de Dirección Financiera, 2ª edición" (Pirámide) o "Historias de Jóvenes Emprendedores" (Universidad de Murcia).

Actividad investigadora

En lo referente a su actividad investigadora, esta se enfoca en las finanzas corporativas y la gestión del riesgo. Ha sido investigador visitante en la University of York (UK) y en la South Bank University (UK). Sus artículos se han publicado en reconocidas revistas, como European Journal of Finance, European Journal of Operational Research, Review of Quantitative Finance and Accounting, Computational Economics, Journal of Risk Finance y International Journal of Human Resource Management, entre otras. Es revisor invitado en revistas internacionales y nacionales como European Journal of Operational Research, Quantitative Finance o Revista Española de Financiación y Contabilidad.

Ha dirigido varias tesis doctorales, relacionadas con las finanzas corporativas y la gestión del riesgo; fue Investigador principal del proyecto competitivo titulado "Nuevas técnicas para la gestión del riesgo de mercado y de crédito" concedido por Ministerio de Ciencia e Innovación, y participó en el proyecto "Gobierno y competitividad de la empresa", concedido por la Fundación Séneca de la Región de Murcia.

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Ha desempeñado distintos cargos de gestión universitaria, como Secretario del Departamento de Organización de Empresas y Finanzas 2006-2010, miembro de la Comisión de Doctorado y Coordinador del Doctorado en Ciencias de la Empresa bienios 2005-2007 y 2006-2008. Ha sido Coordinador de Economía en el Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras de la Universidad de Murcia. Desde 2017 es Decano de la Facultad de Economía y Empresa de dicha universidad.