Albal da la bienvenida a la Semana Santa con el monólogo ‘El discípulo amado’

Albal se prepara para recibir la Semana Santa con una propuesta cultural y espiritual de gran intensidad: la representación del monólogo El discípulo amado, que tuvo lugar en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles.

El actor y dramaturgo Franz Gómez protagoniza esta obra, en la que da vida al apóstol San Juan, ofreciendo una mirada íntima y profundamente humana sobre la vida de Jesús. A través de este monólogo, el público es invitado a recorrer los momentos más significativos del Evangelio desde la perspectiva de quien, según la tradición cristiana, fue uno de los discípulos más cercanos a Cristo.

La obraSan Juan, identificado como autor del cuarto evangelio, de las cartas joánicas y del Apocalipsis, se convierte en la voz narradora de este relato escénico. La obra pone especial énfasis en su vínculo con Jesús, quien, según la tradición, le confió el cuidado de su madre, María, en el momento de la crucifixión.

La elección de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles como escenario aporta un marco incomparable, reforzando el carácter solemne y reflexivo de la representación. Este entorno invita a los asistentes a vivir una experiencia que trasciende lo teatral, adentrándose en lo espiritual y emocional.

Inicio del programa

La representación tuvo lugar el lunes 23 de marzo, marcando el inicio de la programación de Semana Santa en Albal con una propuesta que combina arte, fe y tradición, y que emocionó a todos los asistentes.

El acto fue organizado por la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Albal, Raquel García, y contó con la asistencia de miembros de la corporación municipal, del párroco local, don Engraci Bataller, y su homólogo, don Silvestre Nkundimana, así como de una multitud de fieles que llenaron la parroquia para no perderse esta novedosa puesta en escena, inédita hasta la fecha en la localidad.

El "Discípulo Amado" abarrotó la parroquia de Albal. / A. A.

La concejala de Cultura, Raquel García, destacó el valor de la propuesta escénica subrayando que se trata de «una propuesta escénica poderosa, sensible y profundamente espiritual que, a través de los ojos de Juan, el discípulo amado, nos transportó directamente a la Pasión de Cristo».

Asimismo, puso en valor la interpretación del actor, afirmando que «fue pura emoción: intensa, cercana, capaz de despertar en todos los presentes la fuerza del Evangelio de San Juan. En la voz de este apóstol se encendía la verdadera pasión, el dolor y la esperanza que nacen de la muerte del Hijo de Dios».

García añadió que se trata de «una obra que huele a incienso, que suena a Semana Santa, que toca el alma como una procesión vivida desde dentro. Un relato que nos recuerda el mensaje eterno de Jesús: amor, entrega, fe y renacimiento».

La Semana Santa albalenca contará además con una amplia programación en la que la Hermandad Virgen de los Dolores y la Cofradía del Santo Sepulcro serán protagonistas de las procesiones y de los actos principales, organizados en la localidad desde el pasado 7 de febrero y hasta el lunes 13 de abril.

Actos centrales

Los actos centrales se concentrarán a partir del jueves 26 de marzo con el Pregón de la Semana Santa en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. A este le seguirán la Bendición de Ramos el domingo 29, la Procesión del Silencio el lunes 30, la Santa Misa ‘In coena Domini’ y el lavatorio de pies el Jueves Santo, la Procesión del Santo Entierro el Viernes Santo, así como la Procesión del Santo Encuentro y la Misa de Resurrección el domingo 5 de abril, entre otros actos.