La Pobla de Farnals solicitará ser zona tensionada para frenar el encarecimiento del alquiler

La Pobla de Farnals quiere activar nuevas herramientas para intentar contener el fuerte encarecimiento del alquiler. El Ayuntamiento debatirá en el pleno ordinario de este jueves, 26 de marzo, la solicitud para que el municipio sea declarado zona de mercado residencial tensionado y trasladará la petición a la Generalitat Valenciana, administración competente para aprobarla.

La iniciativa llega en un contexto de creciente presión sobre el mercado de la vivienda en la comarca y, en especial, en los municipios del entorno metropolitano de València. Según expone el consistorio, la escalada de precios y la dificultad de acceso a una vivienda están afectando de forma directa a vecinos, especialmente a jóvenes y familias.

Ley estatal

La propuesta municipal se apoya en la Ley estatal 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, que regula el procedimiento para declarar zonas tensionadas. Esta figura abre la puerta a aplicar medidas específicas para facilitar el acceso a la vivienda allí donde la oferta es insuficiente o donde los precios, sobre todo los del alquiler, mantienen una subida sostenida.

Ayuntamiento de la Pobla de Farnals. / A. P.

Desde el Ayuntamiento defienden que la realidad residencial de La Pobla de Farnals obliga a utilizar “todos los mecanismos posibles” para proteger el acceso a un derecho básico. El gobierno local que preside Enric Palanca sostiene que existe un claro desequilibrio entre la oferta disponible y la demanda, un problema que no se limita al municipio y que ya se ha dejado sentir en otros puntos de l’Horta Nord.

Uno de los factores que explican esta presión es la diferencia entre el núcleo urbano y la zona de la playa. De acuerdo con la información municipal, los alquileres en el casco urbano suelen moverse entre los 700 y 900 euros al mes, mientras que en la franja litoral pueden alcanzar entre 900 y 1.500 euros mensuales en función de la ubicación, las vistas o la temporalidad. Esa brecha, unida al alza continuada de los últimos años, ha complicado el acceso a la vivienda para parte de la población local.

Tardía respuesta de la Generalitat para las viviendas de maestros del Cervantes

El consistorio vincula, además, esta decisión a la falta de vivienda asequible y a proyectos que no han podido salir adelante. Entre ellos, recuerda la iniciativa impulsada el pasado año para rehabilitar el antiguo edificio de viviendas de maestros del CEIP Cervantes con destino a alquiler social, a través de ayudas financiadas con fondos europeos Next Generation.

El Ayuntamiento asegura que presentó la documentación en plazo y atendió las subsanaciones en octubre de 2025, pero que la respuesta de la Generalitat llegó ya en 2026, cuando los plazos hacían inviable acceder a la convocatoria.

Abrir nuevas vías

El alcalde Palanca lamenta que se hayan perdido “oportunidades importantes para la ciudadanía” por esa demora administrativa y defiende la necesidad de abrir nuevas vías para aliviar la situación. En ese marco, la declaración como municipio tensionado se plantea como un paso político y administrativo para intentar intervenir sobre un mercado cada vez más inaccesible para muchos vecinos.

El debate llegará al pleno de este jueves, a las 19.00 horas, en una sesión en la que la vivienda volverá a situarse en el centro de la agenda local. La solicitud de La Pobla de Farnals se suma así al creciente protagonismo que está adquiriendo el problema del alquiler en la comarca, el área metropolitana y la Comunitat Valenciana, a nivel general donde el aumento de precios se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales y municipales.