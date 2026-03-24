El alumnado de Sedaví presenta propuestas al Ayuntamiento para mejorar la sostenibilidad de los centros educativos y el municipio
En la asamblea con el Ayuntamiento de Sedaví, el alcalde José Cabanes destacó la importancia de los servicios públicos y explicó proyectos municipales a los jóvenes participantes
El alumnado participante en el proyecto europeo MyPolis – Agentes de Ciutadania ha celebrado una asamblea con representantes del gobierno municipal de Sedaví, en la que los niños y niñas han podido presentar sus propuestas y trasladar sus inquietudes directamente a las instituciones locales.
Durante la sesión, el alumnado expuso diferentes iniciativas orientadas a mejorar la sostenibilidad de los centros educativos y del municipio, demostrando un alto nivel de implicación y un trabajo previo muy elaborado.
Participación del alcalde
El acto contó con la participación del alcalde de Sedaví, José Cabanes, así como de la dirección de los dos centros educativos públicos del municipio, quienes respondieron a las propuestas planteadas y atendieron también a las curiosidades del alumnado sobre el funcionamiento del Ayuntamiento y el trabajo diario de la alcaldía.
En su intervención, el alcalde quiso poner en valor la importancia de los servicios públicos, destacando que "lo público es lo que nos hace iguales; todo lo público lucha por una igualdad de oportunidades para todos y todas".
Asimismo, explicó al alumnado algunos de los proyectos que el Ayuntamiento está desarrollando para mejorar el municipio tras la riada, acercando de este modo la gestión municipal a los más jóvenes.
Participación activa de los pequeños
Esta asamblea supone un paso más dentro del proyecto MyPolis, cuyo objetivo es fomentar la participación activa de los niños y niñas en los procesos democráticos, promoviendo el diálogo entre la ciudadanía más joven y sus representantes locales.
El Ayuntamiento de Sedaví ha querido felicitar al alumnado participante, al profesorado y a todas las personas implicadas en el proyecto por su trabajo, dedicación y por unas propuestas que han resultado muy interesantes y constructivas para el futuro del municipio.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP y el abono del metro
- El transporte valenciano critica la rebaja de las gasolinas porque 'los precios seguirán al alza
- El invierno vuelve para Semana Santa: Aemet confirma posibles nevadas el Domingo de Ramos en la C. Valenciana
- Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
- Decathlon inaugura una nueva tienda en València con 250 tarjetas regalo
- ¿Por qué llevaba María José Catalá una banda amarilla en la Ofrenda?
- El paso atrás que salvó a Carlos Mazón de ser investigado en la causa de la dana de València
- Colas kilométricas en las carreteras valencianas: la V-30 es la más afectada con 19 kilómetros de retenciones