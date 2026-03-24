El alumnado de Sedaví presenta propuestas al Ayuntamiento para mejorar la sostenibilidad de los centros educativos y el municipio

El alumnado participante en el proyecto europeo MyPolis – Agentes de Ciutadania ha celebrado una asamblea con representantes del gobierno municipal de Sedaví, en la que los niños y niñas han podido presentar sus propuestas y trasladar sus inquietudes directamente a las instituciones locales.

Durante la sesión, el alumnado expuso diferentes iniciativas orientadas a mejorar la sostenibilidad de los centros educativos y del municipio, demostrando un alto nivel de implicación y un trabajo previo muy elaborado.

Participación del alcalde

El acto contó con la participación del alcalde de Sedaví, José Cabanes, así como de la dirección de los dos centros educativos públicos del municipio, quienes respondieron a las propuestas planteadas y atendieron también a las curiosidades del alumnado sobre el funcionamiento del Ayuntamiento y el trabajo diario de la alcaldía.

El alumnado de Sedaví en la asamblea del proyecto europeo MyPolis. / A. S.

En su intervención, el alcalde quiso poner en valor la importancia de los servicios públicos, destacando que "lo público es lo que nos hace iguales; todo lo público lucha por una igualdad de oportunidades para todos y todas".

Asimismo, explicó al alumnado algunos de los proyectos que el Ayuntamiento está desarrollando para mejorar el municipio tras la riada, acercando de este modo la gestión municipal a los más jóvenes.

Participación activa de los pequeños

Esta asamblea supone un paso más dentro del proyecto MyPolis, cuyo objetivo es fomentar la participación activa de los niños y niñas en los procesos democráticos, promoviendo el diálogo entre la ciudadanía más joven y sus representantes locales.

El Ayuntamiento de Sedaví ha querido felicitar al alumnado participante, al profesorado y a todas las personas implicadas en el proyecto por su trabajo, dedicación y por unas propuestas que han resultado muy interesantes y constructivas para el futuro del municipio.