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Empleo

El Ayuntamiento de Paterna y Caixa Popular impulsan la Línea Emprén para seguir apoyando a emprendedores

El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha firmado un acuerdo con Caixa Popular para ofrecer financiación preferente a autónomos y empresas con menos de dos años de actividad, así como a nuevos emprendedores.

Sagredo y Alicia Soler en la firma del protocolo entre el Ayuntamiento de Paterna y Caixa Popular.

Sagredo y Alicia Soler en la firma del protocolo entre el Ayuntamiento de Paterna y Caixa Popular. / A. P.

Redacción Levante-EMV

Paterna

El Ayuntamiento de Paterna ha firmado un acuerdo de colaboración con Caixa Popular para poner en marcha la Línea Emprén, un instrumento de financiación preferente destinado a respaldar proyectos emprendedores y fomentar el autoempleo en la ciudad mediante microcréditos en condiciones ventajosas.

El convenio, suscrito este martes por el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo y la Directora General de Caixa Popular, Alicia Soler, contempla facilidades dirigidas tanto a autónomos y pymes con menos de dos años de actividad que necesiten ampliar, modernizar o mejorar su negocio, como a personas que deseen poner en marcha una nueva iniciativa empresarial en la ciudad.

A este respecto, Sagredo ha destacado que “Paterna somos una ciudad dinámica, valiente y con una gran capacidad para generar oportunidades, como demuestran las más de 5.300 personas autónomas que contribuyen a nuestra economía local”.

Visita a la sede en Parc Tecnològic

Asimismo, Sagredo, acompañado del portavoz del equipo de gobierno, David Fortea, y el Coordinador de Promoción Económica, Industria, Empresa y Universidad, José María Martínez han visitado las instalaciones de esta entidad financiera, sita en el Parc Tecnològic de Paterna, donde la responsable de Caixa Popular ha aprovechado para trasladarles la evolución y actividad actual de la entidad.

Esta medida se integra en la estrategia municipal desarrollada a través del Servicio de Industria, Empresa y Universidad para reforzar el tejido emprendedor de Paterna, consolidada como una de las localidades de la Comunitat Valenciana con mayor índice de autoempleo y uno de los motores económicos a nivel autonómico y de España por sus seis áreas empresariales.

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Línea Emprén

La Línea Emprén se suma a otras acciones municipales de apoyo al emprendimiento, como el asesoramiento para la elaboración de planes de viabilidad, el vivero de empresas o el Cheque Emprendedor/a, una ayuda económica destinada a nuevas actividades en el municipio que el pasado año ya ha beneficiado a 58 personas y cuya nueva convocatoria 2026 se está preparando.

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