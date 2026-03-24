El burjassotense Eduardo L. Gómez revalida su título de Campeón del Mundo Máster de 50k, en Nueva Delhi

El atleta de Burjassot, Eduardo L. Gómez, se ha proclamado por segunda vez consecutiva campeón mundial de la categoría Máster, en el Campeonato Mundial de 50 Km que se ha disputado en Nueva Delhi (India), continuando así con la hegemonía internacional del atleta veterano en las pruebas de largo aliento.

Esta es la cuarta medalla internacional, que se añade al triplete mundialista que ya poseía: oro y título de campeón mundial Máster en 50k en 2023 en Hyderabad (India), la Plata Máster en 100k en Bangalore en 2024 y el Bronce Máster en 100k en 2018. Esta ha sido la novena participación en un Mundial de Ultra para el veterano ultrafondista de Burjassot.

Carrera perfecta

La película de la carrera ha sido perfectamente interpretada por el atleta burjassotense, dado que Gómez era consciente de las limitaciones físicas ocasionadas por una inoportuna lesión en pleno periodo de preparación, ante lo cual, y para intentar de nuevo pelear en los puestos de honor de su categoría, decidió olvidarse de la marca a conseguir, y marcó de manera implacable al resto de atletas de su categoría, consiguiendo a partir del kilómetro 25 destacarse al frente de la prueba.

"Como atleta, muchas veces pienso que el techo está cerca, pero realmente soy muy consciente que, con el trabajo de pico y pala, es muy difícil no estar con opciones de pódium a pesar del paso de los años", ha declarado Gómez, que este año cumple 46 años dedicándose a la carrera a pie, dado que debutó en la primera edición del maratón de Valencia en 1981.

Agradece el respaldo del alcalde

El atleta ha afirmado que "me ha hecho mucha ilusión recibir cientos de mensajes de apoyo previo y por supuesto de felicitaciones tras el triunfo, incluida la del alcalde de Burjassot, Rafa García, que desde el Ayuntamiento siempre ha apoyado las actuaciones de todos los deportistas y en concreto del presidente y director técnico del C. A. Els Sitges. Para mí es muy importante ver que tanto los niños de las Escuelas como los atletas y vecinos de la localidad, se sienten orgullosos de ver el nombre de Burjassot en lo más alto”.