Los comercios y servicios de Burjassot ya pueden adherirse a la campaña del Bono Comercio 2026

El Ayuntamiento de Burjassot, desde la Concejalía de Comercio, dirigida por Rosa Coca, y junto con la Cámara de Comercio de Valencia ya ha iniciado las acciones para poner en marcha la campaña del Bono Comercio 2026, una nueva oportunidad para ayudar a las economías familiares y, al mismo tiempo, fomentar y dinamizar el comercio local.

La campaña del Bono Comercio de este año se desarrollará entre el 21 de abril, día de compra de los bonos de manera on line en la web www.bonocomercioburjassot.com y el 30 de junio, último día para gastar los bonos que, como en campañas anteriores, tendrán un valor de 50€ de los que el ciudadano sólo pagará 25€ ya que del resto se hace cargo el Ayuntamiento de Burjassot. Cada ciudadano podrá comprar dos bonos con lo que, con un gasto de 50€ podrá hacer compras hasta un valor de 100€.

La campaña se va a iniciar con la adhesión de los comercios que quieran participar en la misma. Dichos comercios tendrán que inscribirse en el periodo comprendido del 23 de marzo de 2026 hasta el 20 de abril de 2026 (ambos inclusive), mediante un formulario en el citado portal web y se deberán indicar los siguientes datos:

• Nombre comercial.

• Razón Social y CIF.

• Nombre y apellidos de la persona titular y datos de contacto.

• Dirección o direcciones de los establecimientos.

•Teléfono de contacto, email.

• N.º de comercio/ FUC (número de identificación del comercio), el cual tiene máximo 9 dígitos y está indicado en el TPV.

• Documentación acreditativa del CNAE de la actividad.

• Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos establecidos para participar en la campaña.

Una vez adherido a la campaña, a partir del miércoles 22 de abril ya podrán recibir a la ciudadanía que haya obtenido sus bonos para que puedan obtener sus productos o servicios cuyo precio será descontado de los bonos. El listado de comercios y servicios adheridos se podrá consultar en la web de la campaña.