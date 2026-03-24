Vandalismo
Una esvástica nazi aparece en la valla del antiguo colegio Lluis Vives de Massanassa
Tras el hallazgo de una pintada nazi en una valla de Massanassa, los socialistas han condenado el acto vandálico y han reclamado la pronta intervención del consistorio
Massanassa
Una pintada con simbología nazi, una esvástica, ha aparecido esta mañana en la valla del antiguo colegio Lluis Vives de Massanassa en un acto vandálico. El grupo municipal socialista se ha pronunciado, denunciando estos hechos porque "el fascismo y el racismo no tiene cabida en nuestro pueblo".
Los socialistas han movido ficha y han pedido al Ayuntamiento que tape rápidamente la pintada. "Siempre estaremos del lado de la democracia, la paz y contra el odio. La historia que no se conoce, está condenada a repetirse", remarcan en sus redes sociales.
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