La Mancomunitat de l'Horta Sud lanza una encuesta para evaluar el impacto de la dana en la ciudadanía casi un año y medio después

Una encuesta ciudadana, a iniciativa de la Mancomunitat de l'Horta Sud, pretende conocer el impacto de la dana en diferentes ámbitos casi un año y medio después de la tragedia que asoló la comarca, causando 230 víctimas mortales, y que ha marcado su pasado, su presente y su futuro. Serán los ciudadanos, los que de forma anónima contribuyan a valorar los efectos de las riadas a todos los niveles.

El equipo del Pacte per l'Ocupació de l'Horta Sud ha elaborado el cuestionario con las y los profesionales que se han incorporado a la institución comarcal a través del segundo Plan de empleo Dana, promovido por el Ministerio de Trabajo del Gobierno de España, entre los que están un geógrafo, un sociólogo y tres orientadoras.

Esta será la primera gran encuesta de carácter general que se promueve en la comarca de l'Horta Sud y desde la comarca, después de diversos estudios sectoriales que han puesto en marcha o han anunciado otras instituciones.

La encuesta, que es anónima, consta de unas 20 preguntas sencillas que se inician con unas cuantas de tipo básico (población de residencia, edad, sexo y otras similares). A continuación, se formulan preguntas relacionadas con el empleo, la vivienda, las ayudas o la salud mental.

Radiografía de la comarca

“Pretendemos obtener una radiografía de la afección de la dana en la ciudadanía casi un año después de la dana, a través de esta encuesta directa y sencilla. Los resultados, que analizaremos por edades, por sexo y por poblaciones, nos permitirán tomar decisiones y reclamar actuaciones al resto de administraciones públicas”, explica el presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José F. Cabanes.

Los trabajadores de la Mancomunitat con el presidente. / Redacción Levante-EMV / M. H. S.

La encuesta comienza este lunes, 23 de marzo, y estará abierta durante tres semanas. Podrá cumplimentarse de forma telemática a través del enlace, que aparece en el portal Observem.es de la Mancomunitat y en las redes sociales de la propia institución. También las tres orientadoras ayudarán a la ciudadanía que quiera rellenar la encuesta en papel.

Respecto a la difusión, se pedirá a los ayuntamientos que la publiquen en sus redes sociales, así como a las asociaciones de víctimas de la dana y los CLER, y a las principales entidades ciudadanas comarcales.

Participantes

El objetivo es que un 0,5% de la población mayor de edad de l'Horta Sud realice esta encuesta, lo que corresponde a 2.300 personas aproximadamente. El equipo responsable de esta iniciativa ha calculado además cuántas personas han de contestar por municipio y por tramos de edad para tener una imagen lo más real posible de la comarca.

Una vez pase el plazo para rellenar la encuesta, los datos se analizarán en dos grandes grupos, el de los municipios con afección 100%, que conforman la llamada zona cero, y el de los que tienen una afección media o baja. Asimismo, se evaluarán los datos por edades, sexo y otros parámetros.

Segunda encuesta

Una vez finalice esta primera fase, la Mancomunitat promoverá una segunda encuesta más específica, dirigida a los sectores económicos de la comarca (comercios, empresas y negocios de todo tipo) para conocer con más detalle cuál es su situación un año después de la catástrofe.