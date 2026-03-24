Massamagrell impulsa su primer protocolo municipal contra la violencia de género para mejorar la respuesta ante emergencias

El Ayuntamiento de Massamagrell ha dado un paso relevante en el refuerzo de sus políticas de igualdad y protección social con la elaboración de su primer protocolo municipal de actuación y coordinación en situaciones de emergencia ante las violencias machistas. Una herramienta con la que el consistorio busca mejorar la respuesta local ante los casos de violencia de género.

El proceso arrancó con una reunión de trabajo en la que participaron representantes de distintos ámbitos implicados en la atención a las víctimas, entre ellos profesionales de educación, sanidad, farmacia, Policía Local, servicios sociales, juventud y personal técnico municipal. El objetivo de esta mesa de trabajo es sentar las bases de un documento común que permita actuar de forma más rápida, coordinada y eficaz en el municipio.

Planteada en la mesa multidisciplinar

La iniciativa responde, además, a una necesidad que ya había sido planteada tanto en la Mesa de Coordinación Multidisciplinar en materia de Violencia de Género como en el Consejo de Salud, donde se había advertido de la conveniencia de contar con un protocolo específico para ordenar la intervención de todos los agentes implicados.

Según ha explicado el consistorio, este protocolo se desarrollará con financiación procedente de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. La intención es que se convierta en una herramienta compartida entre servicios y profesionales para reforzar la detección, la atención y la protección de las víctimas, estableciendo circuitos claros de actuación y mejorando el seguimiento de los casos.

Cuestionario técnico

Durante la sesión también se abordó un cuestionario técnico dirigido a agentes clave del municipio, con el que se pretende obtener un diagnóstico de la realidad local y analizar cómo funciona en estos momentos el sistema de atención. A partir de ese análisis, el Ayuntamiento quiere detectar carencias, ajustar procedimientos y fortalecer la coordinación interprofesional.

El alcalde Paco Gómez

El alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, ha defendido la importancia de este trabajo conjunto al señalar que la coordinación entre administraciones, servicios públicos y profesionales resulta “fundamental” para ofrecer una respuesta eficaz ante la violencia de género.

En la misma línea, la concejala de Igualdad, Araceli Munera, ha destacado que este protocolo permitirá ofrecer una atención “más rápida, coordinada y eficaz” a las víctimas.

Con este movimiento, Massamagrell da forma a una de las herramientas básicas que reclaman los especialistas en la lucha contra la violencia machista: que la respuesta institucional no dependa solo de actuaciones aisladas, sino de una red local bien conectada, con funciones claras y capacidad de reacción inmediata cuando se detecta una situación de riesgo.