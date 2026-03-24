La Purísima de Torrent gana el premio de los valores de Lego en la First Lego League autonómica

El pasado 14 de marzo se celebró en la Universidad de Alicante el campeonato regional de la FIRST LEGO League, un concurso internacional que fomenta el aprendizaje en robótica, ciencia y disciplinas STEM, en el que, un año más, el equipo TAULEGO del colegio La Purísima de Torrent ha logrado destacados resultados.

Tras una intensa jornada marcada por los nervios, la ilusión y el esfuerzo, el equipo presentó el trabajo desarrollado durante los últimos meses, obteniendo el primer premio a los Valores FIRST, que reconoce aspectos como el trabajo en equipo, el respeto, la cooperación y la inclusión, así como el 3er puesto en el juego del robot, con una excelente puntuación.

Retos en arqueología

En esta edición, cuya temática se centraba en ayudar a resolver retos del ámbito de la arqueología, el equipo desarrolló un proyecto de innovación consistente en una app de conservación preventiva.

Esta herramienta está diseñada para ayudar a los arqueólogos en el momento en que se encuentra una pieza en una excavación, proporcionando indicaciones sobre cómo actuar para minimizar los daños antes de su llegada al laboratorio. El proyecto fue presentado a distintos profesionales del sector, que valoraron muy positivamente la propuesta.

El equipo

El equipo Taulego está formado por: África Torres, Alejandra González, Gracious Collins, Alba Ruano, Alejandro Arcos, Alonso Capel, Eric Cortijo, Fernando de Zárate y Miguel Ramírez, y ha estado entrenado por la profesora Encarna Tronchoni.