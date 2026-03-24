Educación
La Purísima de Torrent gana el premio de los valores de Lego en la First Lego League autonómica
El equipo de Torrent es valorado por el trabajo en equipo, el respeto, la cooperación y la inclusión, así como el 3er puesto en el juego del robot, con una excelente puntuación.
El pasado 14 de marzo se celebró en la Universidad de Alicante el campeonato regional de la FIRST LEGO League, un concurso internacional que fomenta el aprendizaje en robótica, ciencia y disciplinas STEM, en el que, un año más, el equipo TAULEGO del colegio La Purísima de Torrent ha logrado destacados resultados.
Tras una intensa jornada marcada por los nervios, la ilusión y el esfuerzo, el equipo presentó el trabajo desarrollado durante los últimos meses, obteniendo el primer premio a los Valores FIRST, que reconoce aspectos como el trabajo en equipo, el respeto, la cooperación y la inclusión, así como el 3er puesto en el juego del robot, con una excelente puntuación.
Retos en arqueología
En esta edición, cuya temática se centraba en ayudar a resolver retos del ámbito de la arqueología, el equipo desarrolló un proyecto de innovación consistente en una app de conservación preventiva.
Esta herramienta está diseñada para ayudar a los arqueólogos en el momento en que se encuentra una pieza en una excavación, proporcionando indicaciones sobre cómo actuar para minimizar los daños antes de su llegada al laboratorio. El proyecto fue presentado a distintos profesionales del sector, que valoraron muy positivamente la propuesta.
El equipo
El equipo Taulego está formado por: África Torres, Alejandra González, Gracious Collins, Alba Ruano, Alejandro Arcos, Alonso Capel, Eric Cortijo, Fernando de Zárate y Miguel Ramírez, y ha estado entrenado por la profesora Encarna Tronchoni.
- El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP y el abono del metro
- El transporte valenciano critica la rebaja de las gasolinas porque 'los precios seguirán al alza
- El invierno vuelve para Semana Santa: Aemet confirma posibles nevadas el Domingo de Ramos en la C. Valenciana
- Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
- Decathlon inaugura una nueva tienda en València con 250 tarjetas regalo
- ¿Por qué llevaba María José Catalá una banda amarilla en la Ofrenda?
- El paso atrás que salvó a Carlos Mazón de ser investigado en la causa de la dana de València
- Colas kilométricas en las carreteras valencianas: la V-30 es la más afectada con 19 kilómetros de retenciones