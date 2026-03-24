Rafelbunyol: 50 vecinos encuentran oportunidades laborales gracias a la inversión de 1,1 millones en empleo

El Ayuntamiento de Rafelbunyol ha destinado más de 1,1 millones de euros a políticas activas de empleo en los últimos seis meses, dentro de una estrategia municipal que ya está permitiendo mejorar la empleabilidad y ofrecer oportunidades laborales a 50 vecinos y vecinas del municipio.

A través de la Concejalía de Empleo y Formación, el consistorio ha movilizado una inversión total de 1.130.769,60 euros, repartida entre dos programas clave: Acción Inserta “Millorem Rafelbunyol” y el Taller de Empleo “Rafelbunyol Noves Oportunitats”, ambos dotados con 565.384,80 euros y financiados con el apoyo de Labora.

La iniciativa municipal busca combinar formación y experiencia profesional en sectores con demanda de mano de obra, como la limpieza viaria, la gestión de residuos y la albañilería. El objetivo es doble: facilitar la inserción laboral de personas desempleadas del municipio y, al mismo tiempo, revertir ese trabajo en mejoras visibles para el pueblo.

Formación cualificada

Según ha explicado el Ayuntamiento, los dos talleres puestos en marcha permiten ofrecer formación cualificada y contratación directa a medio centenar de participantes, que adquieren experiencia profesional mientras intervienen en espacios públicos y servicios municipales.

El proyecto “Millorem Rafelbunyol” está orientado a actuaciones con impacto directo en la calidad de vida del municipio, mientras que el taller de empleo se centra en distintas especialidades formativas con un enfoque práctico y orientado al acceso al mercado laboral.

Concejala de Empleo: "Estrategia para generar oportunidades"

La concejala de Empleo, Sandra Arnedo, ha subrayado que el consistorio mantiene desde octubre “una estrategia clara y continuada para generar oportunidades en Rafelbunyol”. En este sentido, ha destacado que estos programas “no solo crean empleo, sino que mejoran la formación de las personas y transforman nuestro municipio”.

El alcalde López: "Hacemos un esfuerzo sin precedentes"

En la misma línea, el alcalde de Rafelbunyol, Fran López, ha asegurado que el Ayuntamiento está realizando “un esfuerzo sin precedentes para generar oportunidades reales de empleo” y ha defendido que “el empleo es la mejor política social”. El primer edil ha remarcado que, en apenas medio año, los programas activados ya están beneficiando a 50 personas del municipio.

Desde el consistorio insisten en que no se trata de una medida aislada, sino de una política sostenida en el tiempo que ya empieza a dejar resultados tangibles en materia de inserción laboral.

Con esta inversión, Rafelbunyol refuerza su apuesta por el empleo local, la formación de calidad y un modelo de desarrollo sostenible vinculado a la mejora de los servicios y espacios públicos del municipio.