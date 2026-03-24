Retrasos de hasta 35 minutos en las líneas C1 y C2 de Cercanías por la avería de un tren de mercancías en Alfafar

La avería de un tren de mercancías en la estación de Alfafar ha provocado la retención del tráfico ferroviario de Cercanías este martes. Los hechos han pasado esta mañana sobre las 12 del medio día y cuando ha llegado el tren de pasajeros se ha detenido. Según testigos, los viajeros han empezado a bajar del tren para buscar otro tipo de transporte.

Renfe advierte de que se producirán retrasos en los dos sentidos de circulación de las líneas C1 y C2 de 35 minutos y detenciones en las proximidades de la estación. También ha afectado a dos trenes de larga distancia con una demora de 18 minutos. Según informa, los técnicos ya están trabajando para solucionar la incidencia.

El paso a nivel de Alfafar es un punto negro de la red ferroviaria, con continuas averías en las barreras que afectan tanto a los viajeros como a los vecinos. La última de ellas fue el pasado 18 de marzo y provocó que la Policía Local estuviera vigilando el tráfico en esta zona, en plena celebración de las fallas, hasta su reparación.