Los socialistas de Torrent critican que la alcaldesa altere la agenda municipal por la visita de 'M. Rajoy'

El PSPV-PSOE de Torrent no ha visto con buenos ojos la decisión "unilateral" de modificar la agenda institucional por parte de la alcaldesa, Amparo Folgado, por lo que denominan "intereses personales y de partido", en referencia a la visita el día 25 de marzo del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy que presentará su libro en la sala Cívica del Antic Mercat, junto al president del PP, Juanfran Pérez.

A través de un correo a los partidos políticos, se ha comunicado “por razones de agenda” el traslado de todas las comisiones informativas ordinarias de este mes hoy, día 24 de marzo, adelantando dos de ellas respecto al calendario inicialmente previsto para el día 25.

El portavoz socialista, Andrés Campos, ha criticado esta maniobra partidista de Folgado: “Estamos ante una decisión que no responde al interés general de nuestros vecinos y vecinas, sino a la agenda personal y de partido de la señora Folgado. Se fuerza un cambio en la organización municipal para que sus concejales puedan acudir a un acto del Partido Popular, anteponiendo claramente sus siglas a las necesidades de los torrentinos y torrentinas”.

Adelanto de comisiones

Así, dos comisiones han sido adelantadas un día únicamente para facilitar la asistencia de los ediles del gobierno a dicho acto: “Se están reorganizando órganos fundamentales del Ayuntamiento para contentar a la alcaldesa del PP y permitir que sus concejales rindan pleitesía a dirigentes del PP. Es una forma de actuar impropia de una institución pública”.

Desde el PSOE de Torrent consideran que este comportamiento evidencia un uso partidista de las instituciones: “Estamos viendo cómo el Ayuntamiento se pone al servicio del Partido Popular, en lugar de estar al servicio de la ciudadanía”, ha añadido Campos.

El portavoz socialista también ha recordado que esta forma de proceder “recuerda a episodios recientes”, como las insistentes visitas del president Carlos Mazón a la ciudad: “Entonces ya vimos cómo se utilizaba Torrent como escenario para lavar su imagen y la del Consell tras la nefasta gestión de la dana, que costó la vida a 230 valencianos y valencianas”.

Pleno extraordinario

Esta situación se suma con el “bochorno” vivido en el pleno extraordinario de urgencia celebrado ayer, que tuvo que ser suspendido por no cumplir los plazos legales, dejando bloqueadas las subvenciones destinadas a asociaciones, colectivos y clubes locales: “Es la prueba más clara de la incapacidad de este gobierno de PP-Vox. Improvisación, falta de rigor y desprecio por el tejido asociativo de nuestra ciudad”.

Para concluir, el portavoz socialista ha denunciado la gestión del ejecutivo local: “Folgado está demostrando día tras día que no está a la altura de Torrent. Antepone sus intereses partidistas, genera conflictos innecesarios y es incapaz de garantizar una gestión seria y eficaz de los asuntos públicos”.