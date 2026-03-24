Un nuevo sistema de riego y 133 árboles: así será la transformación de las calles Germanies y San Valeriano de Torrent

El Ayuntamiento de Torrent ha iniciado los trabajos de adecuación del ajardinamiento en la calle Germanies, en el tramo comprendido entre Pintor Ribera y Azorín, y en la calle San Valeriano, una actuación que transformará el paisaje urbano de estas vías mediante la renovación del arbolado, la mejora de los parterres y la instalación de un nuevo sistema de riego.

Las obras se ejecutan a través de la empresa pública municipal Nous Espais Torrent S.A., dentro de un proyecto que forma parte de la estrategia del Ayuntamiento para mejorar la calidad del espacio público, aumentar la seguridad y responder a las demandas históricas de los vecinos de la zona.

El proyecto contempla la adecuación de alcorques, la renovación de zonas ajardinadas y la plantación de nuevo arbolado, además de la instalación de una red de riego eficiente que permitirá optimizar el mantenimiento de las especies vegetales y garantizar su correcto desarrollo.

Un proyecto que nace tras la caída de una palmera

La actuación tiene su origen en el incidente ocurrido en junio de 2024, cuando la caída de una palmera en la calle San Valeriano causó daños materiales y heridas a un vecino, lo que motivó una revisión técnica del arbolado existente en la zona.

Tras la inspección realizada por especialistas, el Ayuntamiento decidió retirar progresivamente las palmeras de gran altura existentes en las calles San Valeriano y Germanies, algunas con más de cuarenta años de antigüedad y ubicadas en aceras estrechas, lo que generaba problemas de seguridad, mantenimiento y molestias para los residentes.

Durante los meses posteriores se llevaron a cabo los trabajos de tala de los ejemplares existentes, como paso previo a la renovación completa del arbolado de estas calles.

Participación ciudadana para elegir el nuevo arbolado

Antes de definir el nuevo paisaje urbano, el Ayuntamiento impulsó una consulta ciudadana entre los vecinos del barrio, que pudieron elegir entre tres especies propuestas por los técnicos municipales.

La encuesta, realizada entre octubre y noviembre de 2024, registró 691 votos, resultando ganador el naranjo amargo (Citrus aurantium) con 479 apoyos, muy por delante de las otras opciones planteadas.

Esta especie fue elegida por su adaptación al entorno urbano, su menor mantenimiento y su altura moderada, que evita problemas con fachadas y balcones y mejora la seguridad en calles con aceras estrechas.

Licitación y adjudicación del proyecto

Tras completar el proceso participativo y la redacción del proyecto técnico, el Ayuntamiento inició el expediente de contratación para ejecutar las obras de adecuación del ajardinamiento.

La Junta de Gobierno Local aprobó los pliegos de licitación en noviembre de 2025 y, tras el procedimiento correspondiente, el contrato fue adjudicado en febrero de 2026 a la empresa Ingeniería y Diseños Técnicos S.A.U., con un importe de 309.683,33 euros IVA incluido y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Las obras se han iniciado ahora, una vez finalizadas las celebraciones de las Fallas, con el objetivo de minimizar molestias a falleros, vecinos y a la actividad comercial de la zona.

Nuevos árboles, más zonas verdes y un sistema de riego eficiente

El proyecto contempla la plantación de 133 nuevos árboles, distribuidos entre, 114 naranjos amargos (Citrus aurantium) en alineación a lo largo de las aceras y 19 ejemplares de Celtis australis en los parterres existentes.

Además, se actuará sobre los parterres situados en distintas intersecciones de la calle San Valeriano, donde se mejorarán las zonas verdes y los espacios infantiles.

La intervención incluye también la instalación de una nueva red de riego sectorizada, con ocho zonas independientes y programadores automáticos que permitirán optimizar el consumo de agua y adaptar el riego a las necesidades de cada especie vegetal.

Asimismo, se reorganizarán los alcorques existentes para mejorar la alineación del arbolado y se ejecutarán nuevos alcorques donde sea necesario, garantizando la accesibilidad y la seguridad de los itinerarios peatonales.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que esta actuación responde a un compromiso adquirido con los vecinos tras el incidente ocurrido con una de las palmeras, “este proyecto es el resultado de escuchar a los vecinos y actuar con responsabilidad. Primero garantizamos la seguridad retirando las palmeras que suponían un riesgo y ahora damos un paso más con la renovación completa del arbolado y la mejora del entorno urbano en estas calles tan importantes para Torrent”.

Folgado ha subrayado además el carácter participativo de la iniciativa, “este proyecto es un ejemplo de escucha y consulta a la participación de los vecinos, los residentes de estas calles han podido elegir directamente el arbolado que quieren para su barrio y eso convierte esta transformación urbana en un proyecto compartido entre el Ayuntamiento y la ciudadanía”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, ha explicado que el proyecto permitirá mejorar tanto la estética urbana como el mantenimiento de estas vías, “con esta actuación sustituimos un arbolado que generaba problemas por otro más adecuado para calles con aceras estrechas y viviendas próximas. El naranjo amargo es una especie perfectamente adaptada a nuestro clima, con menor mantenimiento y que aportará sombra, belleza y un aroma característico en primavera”.

Obras en San Valeriano. / A. T.

El concejal ha añadido que el nuevo diseño del ajardinamiento también permitirá optimizar el riego y mejorar los espacios verdes, “además de plantar nuevos árboles, vamos a renovar los parterres, reorganizar los alcorques e instalar un sistema de riego moderno y eficiente que garantice el correcto crecimiento del arbolado durante los próximos años”.

Un previsión de cuatro meses de obras

Las obras tendrán una duración aproximada de cuatro meses, durante los cuales se actuará progresivamente en distintos tramos para minimizar las afecciones a la movilidad y a la actividad comercial.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Torrent culmina un proceso, que ha pasado por diferentes fases: revisión técnica del arbolado, retirada de palmeras, participación ciudadana, redacción del proyecto y licitación de las obras.

La renovación del ajardinamiento permitirá ofrecer un entorno urbano más seguro, sostenible y agradable para los vecinos, transformando uno de los ejes urbanos más transitados de la ciudad.