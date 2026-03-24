Los colegios CEIP Miguel de Cervantes y Ramón y Cajal de Xirivella tendrán placas solares gracias a un convenio con Naturgy

El Ayuntamiento de Xirivella ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Naturgy para adherirse al proyecto “Sumando Energías por Valencia”, una iniciativa que tiene como objetivo apoyar la recuperación y transformación sostenible de los municipios afectados por la dana.

Gracias a este acuerdo, dos centros educativos de la localidad, el CEIP Miguel de Cervantes y el CEIP Ramón y Cajal, se beneficiarán de la instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica, una actuación que permitirá mejorar su eficiencia energética y avanzar hacia un modelo más sostenible.

La actuación se enmarca en el programa educativo Efigy Education de la Fundación Naturgy, que combina la instalación de infraestructuras energéticas con acciones formativas, de sensibilización y participación dirigidas a toda la comunidad educativa.

Proyecto "Sumando Energías por Valencia"

El proyecto “Sumando Energías por Valencia” contempla actuaciones en 130 centros educativos de 38 municipios, con el objetivo de fomentar el uso de energías renovables, impulsar la eficiencia energética y promover la formación en competencias vinculadas a la transición ecológica.

La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, durante la firma del convenio. / A. X.

Además de la instalación de placas solares, los centros participantes accederán a recursos educativos, talleres, actividades de innovación y programas específicos para el alumnado, como el fomento de vocaciones científicas y tecnológicas, con especial atención a la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Bartual: "Un paso más hacia la sostenibilidad"

Para la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, “este acuerdo supone un paso más en la apuesta municipal por la sostenibilidad, la educación de calidad y la lucha contra la vulnerabilidad energética”. Asimismo, se ha subrayado el papel de la colaboración entre administraciones y entidades sociales para dar respuesta a los retos actuales desde el ámbito local.

El convenio

El convenio establece que la Fundación Naturgy asumirá íntegramente el coste de la instalación de las placas solares, que pasarán a ser propiedad municipal una vez finalizadas, sin que exista contraprestación económica por parte del Ayuntamiento.

Con esta iniciativa, Xirivella refuerza su compromiso con la transición energética y sitúa a sus centros educativos como espacios de referencia en innovación, sostenibilidad y concienciación ambiental, contribuyendo a formar a las nuevas generaciones en valores clave para el futuro.