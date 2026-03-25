La Escuela Científica de Pascua de Paiporta amplía plazas para atender la alta demanda de las familias

Las inscripciones de la Escuela Científica de Pascua 2026 de Paiporta se han cerrado con 140 las plazas ofertadas para atender a todas las familias que han solicitado este servicio de conciliación.

La Concejalía de Educación ante la alta demanda de los primeros días en los que se superaron las 100 plazas inicialmente ofrecidas, trabajó para garantizar que todas las familias interesadas pudieran disponer de este servicio durante las vacaciones escolares.

La respuesta de las familias ha confirmado el interés y la necesidad de esta escuela municipal en periodo vacacional, pensada tanto para ofrecer una propuesta educativa y lúdica para niñas y niños como para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante el periodo de Pascua.

Servicio "muy necesario"

La concejala de Educación, Olga Sandrós, ha valorado muy positivamente la acogida de la iniciativa y ha señalado que “haber superado las 100 plazas en tan poco tiempo demuestra que la Escuela de Pascua es un servicio muy necesario y muy valorado por las familias de nuestro municipio”. En este sentido, ha explicado que desde el Ayuntamiento se ha trabajado para poder ampliar las plazas y dar respuesta a todas las solicitudes.

“Desde la Concejalía de Educación trabajamos para que ninguna familia que necesite este servicio se quede fuera. Las escuelas municipales durante las vacaciones escolares son una herramienta fundamental para la conciliación familiar y también una oportunidad para que las niñas y niños disfruten de actividades educativas, creativas y de convivencia durante las fiestas”, ha afirmado Sandrós.

Escuela Científica

La Escuela Científica de Pascua se celebrará los días 7, 8, 9 y 10 de abril en el CEIP Rosa Serrano y está dirigida a menores escolarizados nacidos entre 2022 y 2014. Durante estos días, las niñas y niños participantes podrán disfrutar de una programación basada en la ciencia como hilo conductor, con experimentos, gymkanas, juegos grupales, talleres creativos y actividades deportivas.

Con esta ampliación de plazas, el Ayuntamiento de Paiporta refuerza su compromiso con la educación, el ocio educativo y el apoyo a las familias, adaptando los recursos municipales a las necesidades reales de la ciudadanía y consolidando las escuelas vacacionales como un servicio cada vez más valorado en el municipio.