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Una nueva avería en un mercancías retrasa hasta una hora los Cercanías desde la estación de Alfafar

A las 10 horas se ha vuelto a detener el tren en la parada ante la desesperación de los viajeros que han llegado a la estación del Norte a las 11 horas

La avería ya ha sido resuelta según ha comunicado Renfe a través de sus redes sociales

Trenes parados y los usuarios en los andenes en la estación de Alfafar.

Trenes parados y los usuarios en los andenes en la estación de Alfafar. / Pilar Olaya

Pilar Olaya

Pilar Olaya

La historia se repite, y eso no es bueno. Sobre todo que se lo digan a los usuarios habituales de las Líneas C1 y C2 de Cercanías que por segundo día consecutivo han visto como su tren se retrasaba. Si este martes fue a las 12 horas, este miércoles ha sido a las 10 horas. De nuevo el tren ha parado en la terminal, y según algunos testigos, les han comunicado a los viajeros que se trataba de una avería un poco más adelante, sin nombrar el paso a nivel. En redes sociales, a las 10.14 horas aparecía el primer aviso: "Se están produciendo retrasos medios de 20 minutos por un tren mercancías averiado en Alfafar.

Ante esta situación, los viajeros optaron por bajar del tren y sentarse en los andenes de la estación de Alfafar, tal y como ocurrió también este martes, hasta que casi una hora después se anunciaba que ya se había retirado el tren averiado, y los cercanías han podido retomar la circulación.

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Del mismo modo se anunciaba que tanto el tren con salida prevista a las 11:30 h de la estación de Valencia Nord con destino Xátiva, como el tren con salida prevista a las 13:00 horas de la estación de Xátiva con destino Valencia Nord, que habían sido anulados, finalmente sí han circulado.

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