Ópera, teatro y música: l'Auditori de Torrent programa un fin de semana repleto de eventos culturales

La programación del mes de marzo de l'Auditori de Torrent se cierra por todo lo alto. El viernes 27 de marzo (20h), los amantes de la ópera podrán disfrutar una vez más de uno de los títulos más representativos del género, La Bohème de Giacomo Puccini, de la mano como siempre de Ópera 2001, compañía habitual en este escenario y que es sinónimo de calidad y buen hacer.

La Bohème, ópera en cuatro actos, narra la historia de cuatro bohemios que viven el Barrio Latino de París en la década de 1840, que sufren y gozan por amor. El poeta Rodolfo, el pintor Marcello, el músico Schaunard y el filósofo Colline confrontan las veleidades de la modesta costurera Mimi y la escandalosa cantante Musetta. Esta historia de un grupo de artistas jóvenes y con poco dinero refleja las propias vivencias del compositor durante sus años en el Conservatorio de Milán, entre 1880 y 1883, donde compartió habitación con otro pobre estudiante de música, Pietro Mascagni.

Teatro

El sábado 28 de marzo (19h) recibirá la visita de La Zaranda, una de las compañías más longevas del país. Con casi 50 años de trayectoria y 20 montajes teatrales en su haber, constituyen sin duda un referente en el panorama internacional del teatro contemporáneo. La Zaranda, desarrolla en todas sus propuestas una poética teatral que se ha consolidado en un lenguaje propio, que siempre intenta evocar a la memoria e invitar a la reflexión.

En su último trabajo, 'Todos los ángeles alzaron el vuelo', La Zaranda explora en el territorio más hostil de lo cotidiano, desde la tradición picaresca, con su desolador humor, cruzando la lectura social en busca de un sentido de elevación, abre la puerta a lo poético dentro de los sórdido, una ranura de luz en lo oscuro. Llegando hasta otros limites donde se conjuga realidad y ficción, existencia y escenario.

Música

El fin de semana se despide con la versión original del poco conocido pero muy hermoso Stabat Mater Op. 61 (versión 1800) de Luigi Boccherini, músico más conocido por sus conciertos de cámara. Boccherini compuso su primera versión del Stabat Mater en 1781 para una formación de soprano y quinteto de cuerda bajo la influencia de Pergolesi. No se sabe por qué razón, si por interés de algún editor francés, por necesidades económicas o por dar nueva vida a una gran obra que permanecía apartada, Boccherini emprende en 1800 una segunda versión de su Stabat Mater, pero en este caso para tres voces: dos sopranos, tenor y orquesta de cuerda, una visión total mente diferente y renovada de otros Stabat escritos hasta entonces.

La pieza estructura en once movimientos el texto completo del poema y mezcla recitativo, ariosos libres y cuasi-arias de ópera, para crear uno de sus más atractivos trabajos. Su interpretación correrá a cargo del Ensemble Camerata Lírica, el tenor Rodolfo Albero y las sopranos Inmaculada Laín y Andreína Williams. El concierto será el domingo 29 de marzo a las 19h.