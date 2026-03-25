Paiporta reconoce la labor de los agentes de Navarra tras la dana: "Cuando Paiporta lo necesitó, Navarra estuvo allí"

Navarra fue una de las comunidades que dejó su huella en Paiporta tras la dana. Nada más pasar la tragedia, el gobierno foral desplazó a sus agentes hasta este municipio de l'Horta sud para ayudar en las tareas de limpieza y seguridad. El alcalde, Vicent Císcar, ha reconocido este esfuerzo otorgando la Medalla de Plata de Paiporta los 103 agentes que acudieron a la llamada de la solidaridad. Císcar se ha desplazado hasta la Comisaría de Beloso en Pamplona para entregarlas personalmente.

Antes de la entrega, tuvo unas palabras de recuerdo a los familiares y víctimas de la dana, “porque nuestro pensamiento está con ellos y nos acompaña cada día en el esfuerzo de reconstruir nuestro pueblo y mirar al futuro con responsabilidad”.

El alcalde, Vicent Císcar, entregando una medalla. / Redacción Levante-EMV

A su vez, quiso agradecer a la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, la implicación, respuesta inmediata y colaboración del Gobierno de Navarra “desde el minuto cero de la DANA” por medio de la Policía Foral, de quienes destacó “la responsabilidad, compromiso y el gran trabajo realizado por los 103 agentes de la Policía Foral desplazados a Paiporta, que permitieron garantizar en los tres puentes el paso seguro de personas, de equipos de emergencia, de suministros y de ayuda humanitaria entre las dos partes del municipio. Su presencia fue un mensaje de apoyo, cercanía y esperanza para nuestro pueblo”.

Una unión basada en la solidaridad interterritorial

Posteriormente, ambos dirigentes reconocieron la labor de Policía de la Comunidad Foral de Navarra / Foruzaingoa, Bomberos de Navarra - Nafarroako Suhiltzaileak, Protección Civil del Gobierno de Navarra , Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea, Basozainak - el Guarderío de Medio Ambiente, en un acto de homenaje celebrado en el Palacio de Navarra.

El alcalde de Paiporta también ha remarcado “la ejemplaridad, serenidad y la ayuda incondicional ofrecida por Navarra, por el espíritu de servicio y la profesionalidad mostrada a nuestro pueblo en los momentos más difíciles” y trasladó en su representación y por medio de la entrega de distintas placas conmemorativas como “muestra de agradecimiento sincero, porque cuando Paiporta lo necesitó, Navarra siempre estuvo allí”.

La entrega de medallas a la Policía Foral de Navarra. / Redacción Levante-EMV

Durante el acto, celebrado en el Palacio de Navarra, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha recordado que “nunca olvidaremos las pérdidas humanas y los daños que la dana causó en una catástrofe que nos ha dolido y nos duele por su magnitud, porque las vidas perdidas suponen familias que no se podrán reconstruir. Las infraestructuras, con enorme esfuerzo y recursos, volverán. Las personas que se fueron no” y puso en valor el sentido del propio acto como “un recuerdo a las víctimas, a sus familias, y también un acto de agradecimiento y reconocimiento a todos los servidores públicos y personas voluntarias que os pusisteis a disposición de la ciudadanía de localidades como Paiporta y en este caso de su Ayuntamiento para ayudar. La solidaridad nos define como comunidad”.

El alcalde, Vicent Císcar, con la presidenta del gobierno de Navarra. / Redacción Levante-EMV

A la ceremonia asistieron la concejala de Policía de Paiporta, Susana Moreno; el concejal de Administración General, Miguel Ángel Ortiz; la consejera de Interior, Función Pública y Justicia de Navarra, Inmaculada Jurío, así como el director general de Interior, Salvador Díez.