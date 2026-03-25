Paiporta recupera al Cristo que estuvo sumergido bajo dos metros de agua y lodo
La restauración del Cristo Yacente, que data de después de la Guerra Civil, ha supuesto una inversión de entre 16.000 y 18.000 euros, con el objetivo de lograr una reparación emocional para la comunidad
El Cristo Yacente ya vuelve a estar en el lugar que le corresponde, en la vitrina situada a la izquierda nada más entrar a la Iglesia de San Jorge de Paiporta. Un hueco que ha estado vacío 17 meses, exactamente desde el 29 de octubre de 2024 cuando una tsunami inundó la parroquia, llegando el agua a alcanzar los 2,5 metros. El Cristo no se salvó . Permaneció sumergido durante horas hasta que bajo el agua y lo consiguieron "rescatar".
El Instituto Valenciano de Cultura y Restauración se encontró una pieza completamente llena de barro, con la pintura y el barniz arrancados. También le faltaba una parte del dedo de la mano izquierda, que tuvo que ser recompuesta. "Después de realizar un escáner, han sido tres personas , durante nueve meses , las que han restaurado está pieza que data de después de la Guerra Civil y que no tiene autor conocido", indica la directora de IVCR.
Reparación emocional
"Hablamos de reconstrucción, pero en este caso hablamos de reparación, no solo física, sino también emocional", señalaba el alcalde de Paiporta Vicent Ciscar. En total se han invertido entre 16.000 y 18.000 euros en la restauración.
La consellera de Educación y Cultura, Carmen Martí, por su parte , destacaba la "gran labor realizada por los profesionales para que Paiporta y su parroquia puedan tener ya a su Cristo Yacente. Pero no solo aquí, también se recuperó el Ecce Homo en Picanya, otra de las Iglesias muy dañadas por la Dana", recordó.
Tanto la consellera, cómo el alcalde, guiados por la directora del IVCR , enfundados en guantes, fueron los encargados de destapar la imagen y colocarla en la vitrina.
La fecha de recuperación ha sido clave porque está imagen se saca en procesión en Viernes Santo, apenas dentro de una semana. "El año pasado nos quedamos sin poder sacarla pero por fin este ya podremos", celebraba el párroco que curiosamente se llama Jordi, como el santo que da nombre a la parroquia y que corona el altar.
El que no han podido sacar los falleros es a Sant Josep, que también está restaurándose.
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