El Partido Popular de Xirivella pide al Gobierno que flexibilice las reglas fiscales para usar remanentes

El pleno de Xirivella debatirá en su próxima sesión una moción presentada por el Partido Popular en la que solicita al Gobierno de España "suspenda o flexibilice" las reglas fiscales, para permitir a los ayuntamientos utilizar sus remanentes de tesorería ante la actual situación económica. Los populares buscan apoyos para poder utilizar los remanentes de tesorería en gasto corriente.

El portavoz popular, Guillermo Garrido, ha defendido que “este Ayuntamiento ha hecho los deberes, con una gestión prudente y responsable que nos ha permitido generar ahorros, pero hoy esos recursos no se pueden utilizar para ayudar a nuestros vecinos cuando más lo necesitan”.

Contexto actual

La moción se enmarca en el contexto de incertidumbre económica derivado del conflicto internacional y su impacto en el incremento de los costes de la energía, las materias primas y los productos básicos, una situación que ya está afectando directamente a familias, autónomos, comercios y a los propios servicios municipales.

Desde el Partido Popular subrayan que esta iniciativa “no va de gastar más ni de endeudarse, sino de poder utilizar el ahorro municipal para responder a una crisis real”. En este sentido, consideran incoherente que una administración saneada tenga limitado el uso de sus propios recursos mientras aumentan las necesidades sociales.

“Se nos exige responsabilidad, y la hemos tenido. Ahora exigimos capacidad para actuar”, ha afirmado Garrido, quien ha recordado que los ayuntamientos son la administración más cercana y la primera en detectar las necesidades reales de la ciudadanía.

Ayudas sociales

La propuesta plantea permitir que los remanentes de tesorería puedan destinarse a gasto corriente, como ayudas sociales, apoyo a pymes y autónomos o el mantenimiento de los servicios públicos, y no únicamente a inversiones financieramente sostenibles, como ocurre en la actualidad.

Además, el PP reclama agilizar los procedimientos administrativos para evitar que estos fondos queden bloqueados por la rigidez normativa y los trámites burocráticos, perdiendo su utilidad en momentos de urgencia.

El grupo popular advierte de que, si no se flexibilizan las reglas fiscales, los ayuntamientos tendrán menos capacidad para poner en marcha ayudas sociales, apoyar al tejido económico local o mantener los servicios sin incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos.

“El debate no es ideológico, es de autonomía municipal. Nadie mejor que un ayuntamiento sabe dónde hace falta cada euro”, ha insistido Garrido, quien ha recalcado que esta moción busca “hacer útil el dinero público y que no esté parado mientras hay necesidades”.

Por último, desde el Partido Popular de Xirivella han señalado que esta iniciativa pretende sumar apoyos para que el Gobierno central atienda una reivindicación que consideran justa y necesaria: “Tenemos recursos, tenemos necesidades y tenemos la responsabilidad de actuar. Solo pedimos que se nos permita hacerlo para proteger a nuestros vecinos”.