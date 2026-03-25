El Ayuntamiento de Paterna aplicará una bonificación del 15 % en la tasa de residuos a todas las viviendas

El Ayuntamieto de Paterna ha aprobado una bonificación municipal del 15 % en la tasa de recogida y tratamiento de residuos, la conocida popularmente como "eurotasa", con la que rebajará el recibo a todas las viviendas del municipio sin necesidad de que los vecinos tengan que realizar ningún trámite. La medida, según ha comunicado el consistorio, se aplicará ya en el próximo recibo del agua y alcanzará de forma general a todos los hogares de la ciudad.

Según el consistorio que preside el alcalde Juan Antonio Sagredo, Paterna es el "único municipio de España que ha aplicado una rebaja global de este tipo a todos los hogares". Así lo ha destacado el socialista en su perfil de X.

El acuerdo llega en un contexto marcado por la obligación de los ayuntamientos de implantar una tasa específica, diferenciada y no deficitaria para cubrir el coste real de la recogida, transporte y tratamiento de los residuos, una exigencia incorporada en España por la Ley 7/2022 dentro del marco de adaptación a la normativa europea sobre residuos. Esa legislación busca reforzar la economía circular y empujar a las administraciones locales hacia modelos de pago más ligados a la generación real de basura y al impulso del reciclaje.

Tras las protestas

Desde el punto de vista local, la decisión de Paterna, anunciada a finales de 2025 tras las quejas y protestas vecinales de diferentes colectivos, tiene una doble lectura. Por un lado, alivia el impacto económico de una tasa que en muchos municipios ha abierto debate vecinal al traducirse en nuevos cargos o en revisiones al alza de los recibos. Por otro, el Ayuntamiento trata de presentar esa rebaja como una palanca ambiental: la bonificación se apoya, según los informes técnicos municipales, en el aumento de la recogida selectiva de papel, cartón, envases ligeros y materia orgánica, en la reducción de la fracción resto que acaba en el contenedor gris y en el incremento de usuarios adheridos a sistemas de recogida separada, como el cartón comercial.

Así, la teniente de alcalde de Fomento y Gestión de la Ciudad, Mercedes Navarro, enmarca la medida en la necesidad de “aliviar” la economía doméstica de las familias y, al mismo tiempo, en una estrategia de gestión de residuos más eficiente. El Ayuntamiento sostiene, además, que Paterna es “el único municipio de España” que aplica una rebaja global de este tipo a todas las viviendas, un mensaje con el que busca subrayar el carácter singular del acuerdo.

Normativa comunitaria

En clave medioambiental, la operación encaja con la filosofía europea y estatal: menos fracción resto, más separación en origen y más reciclaje. La normativa comunitaria fija objetivos crecientes de reciclado de residuos municipales —55 % en 2025, 60 % en 2030 y 65 % en 2035— y cita expresamente incentivos económicos y sistemas de pago por generación como herramientas para reducir el vertido y mejorar la jerarquía de residuos.

"Esta medida responde a nuestro compromiso con el medioambiente, incentivando el reciclaje y una gestión más eficiente de los residuos”, añade Navarro, que indica que “somos plenamente conscientes del esfuerzo que supone para muchas familias hacer frente a los gastos del hogar, por eso impulsamos medidas reales como ésta que contribuyan a ayudar con su economía”.

¿Cómo se calcula?

En Paterna, la eurotasa se calcula en función de los metros cúbicos de agua consumida el año anterior, una fórmula que el consistorio considera “la opción más eficiente, que está avalada jurídicamente y que permite reducir gastos de gestión y evitar costes adicionales para los vecinos y vecinas”.