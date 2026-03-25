La Pobla de Farnals abre la votación de inversiones participativas a jóvenes desde los 14 años

El Ayuntamiento de la Pobla de Farnals ha activado la fase decisiva del proceso participativo de inversiones para decidir la distribución de 80.000 euros del presupuesto local y una de sus principales novedades es la rebaja de la edad mínima para votar, que busca implicar también a la población joven del municipio.

La Pobla de Farnals ha iniciado la fase de votación de las Inversiones Participativas 2026, un proceso con el que la ciudadanía decidirá el destino de 80.000 euros del presupuesto municipal y que este año pone el acento en ampliar la base de participación. La principal novedad de esta edición es que podrán votar los vecinos y vecinas a partir de 14 años, una medida con la que el consistorio abre la puerta a que los más jóvenes tengan también capacidad de decisión sobre futuras actuaciones en el municipio.

Votaciones abiertas hasta el 30 de marzo

La cantidad reservada para este programa se repartirá entre el núcleo urbano, que dispondrá de 48.000 euros, y la zona de la playa, con 32.000 euros. Las votaciones permanecerán abiertas hasta el 30 de marzo y podrán realizarse tanto de manera presencial como online, dentro de una iniciativa que alcanza ya su octava edición y que se ha consolidado como una de las principales herramientas de participación ciudadana de La Pobla de Farnals.

La rebaja de la edad mínima supone un paso relevante en la estrategia municipal para implicar a nuevos perfiles de población en la vida pública local. El objetivo es que adolescentes y jóvenes puedan pronunciarse sobre inversiones que afectan directamente a espacios y servicios de uso cotidiano, desde entornos educativos hasta instalaciones y zonas comunes.

El concejal de Participación Ciudadana, Manuel Segura, ha destacado que cuando una propuesta vecinal llega a ejecutarse “la ciudadanía la siente como propia”, y ha subrayado la buena acogida de proyectos desarrollados en ediciones anteriores por responder a necesidades reales del municipio. Entre las actuaciones impulsadas en años previos figuran la pista multideportiva de la plaza Tomás y Valiente, la mejora del patio del CEIP Cervantes o la creación de zonas de sombra en la avenida Constitución.

La última edición rozó el medio millar de votos

El Ayuntamiento llega a esta nueva convocatoria después de que la última edición rozara el medio millar de votos, un dato que refleja el crecimiento del interés vecinal por este mecanismo de decisión directa. Ahora, con la incorporación del tramo de edad de 14 a 17 años, el consistorio espera reforzar todavía más esa participación.

Para facilitar el voto, el municipio ha habilitado distintos puntos presenciales repartidos durante la semana por espacios como el Ayuntamiento, la Casa de la Cultura, el CEIP Cervantes, el IES Guillem d’Alcalà, el Espai Jove, mercados y otros enclaves tanto del pueblo como de la playa. Además, el proceso también puede completarse por internet. Como incentivo simbólico, el ayuntamiento repartirá obsequios como libretas y bolsas de tela entre quienes participen, hasta agotar existencias.

Los resultados se publicarán el 31 de marzo

La publicación de resultados está prevista para el 31 de marzo. Será entonces cuando se conozca qué proyectos han recibido más respaldo ciudadano y, por tanto, qué inversiones pasarán a formar parte de la hoja de ruta municipal para los próximos meses. En esta ocasión, La Pobla de Farnals no solo somete a votación una partida económica, sino que lanza también un mensaje claro: la participación local empieza antes, desde los 14 años.