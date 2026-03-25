De un pueblo rural a ciudad dormitorio: la evolución de Burjassot en cien fotografías
Robert Blanes, Arturo Cervellera, Ángel López y Vicente Sanchis presentan el libro "Burjassot, ayer y hoy" editado por el ayuntamiento
Una imagen vale más de mil palabras, pues imagínate cien. Este jueves, a las 19.30 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Burjassot se presenta el libro "Burjassot, ayer y hoy", que recopila 100 items con imágenes del pasado y de la misma zona en la actualidad. Un archivo fotográfico de gran valor patrimonial donde se contempla la evolución de un pueblo rural con calles sin asfaltar y "caballos tranvía" por las calles a la ciudad dormitorio de ahora, llena de fincas y avenidas.
"Cada momento tiene sus cosas buenas. Está claro que antes Burjassot tenía más encanto, pero es verdad que ahora es una ciudad mucho más cómoda para vivir", asegura Arturo Cervellera, autor del libro junto a Robert Blanes, Ángel López y Vicente Sanchis y que cuenta con prólogo de de Santiago Pons Doménech, actual delegado episcopal de Cultura de la Archidiócesis de Valencia y director del Colegio Mayor San Juan de Ribera en el momento de la edición del libro.
Este grupo de amigos, tras ver que en València se había editado un libro similar, decidieron hace dos años emprender esta aventura. "La verdad es que ha sido difícil no solo encontrar las fotografías, sino también documentarlas y tener que acompañarlas de una imagen actual justo en la misma ubicación", explica.
Ardua tarea
Las fotos las han encontrado en archivos particulares, entre coleccionistas de fotos antiguas, alguna publicación o en los archivos de la Diputación. Para Cervellera, la joya de la corona "es una fotografía de la Plaza Emilio Castelar de 1918, donde está ubicado ahora el ayuntamiento, cuando no había edificio consistorial. Todo eran árboles. También la portada de libro, que refleja la entrada a Burjassot con un tranvía llevado por animales y ahora que hay una rotonda".
El libro, como otras publicaciones del consistorio, no tiene fines comerciales y, por tanto, se repartirá durante la presentación que se realizará este jueves. "Yo creo que es un buen libro para disfrutar del pasado y del presente, sin hacer juicios de valor, sólo a través de las imágenes", concluye.
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